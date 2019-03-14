Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил участие премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в работе VII Глобального бакинского форума. Вспомнив визиты Бойко Борисова в Азербайджан в прошлом году, глава государства подчеркнул, что эти визиты внесли хороший вклад в отношения между нашими странами, сегодня наши связи динамично развиваются. Он отметил, что сегодня у нас хороший потенциал политического сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что Болгария и Азербайджан всегда поддерживали друг друга. Глава Азербайджанского государства отметил также участие Болгарии в Консультативном совете Южного газового коридора и ее вклад в общую работу. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высокопоставленные представители обеих сторон осуществляют взаимные визиты, которые являются импульсом для развития связей. Отметив хороший потенциал для сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в экономической сфере, глава государства высоко оценил оказываемую Болгарией поддержку связям Азербайджана с Европейским Союзом.

Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, говоря о дружественных отношениях между нашими странами, подчеркнул значение VII Глобального бакинского форума, направленного на мир, взаимопонимание на планете, и выразил признательность Президенту Азербайджана за высокий уровень организации мероприятия.

На встрече было отмечено, что связи между Азербайджаном и Болгарией во всех сферах находятся на высоком уровне, была предоставлена информация о деятельности SOCAR в Болгарии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.