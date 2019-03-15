Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум является одной из важнейших международных платформ, занимающихся актуальными вопросами глобальной повестки дня (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум является одной из важнейших международных платформ, занимающихся актуальными вопросами глобальной повестки дня.

Об этом в четверг во время выступления на церемонии открытия VII Глобального Бакинского форума сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дорогие дамы и господа. Дорогие гости. Дорогие друзья. Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть всех вас. Благодарю вас за то, что вы находитесь вместе с нами на этом важном международном мероприятии. В первую очередь, хотел бы выразить признательность сопредседателям Международного центра Низами Гянджеви – госпоже Вике-Фрейберге, господину Серагельдину и членам Правления, с которыми я вчера провел встречу, за важный вклад в превращение Центра Низами в глобальный международный институт.

Сегодня Глобальный Бакинский форум является одной из важнейших международных платформ, занимающихся актуальными вопросами глобальной повестки дня. Темы предыдущих форумов отражают сегодняшнюю повестку дня глобальных вопросов. Считаю, что это очень хороший выбор для того, чтобы заняться вопросами, связанными с внешней политикой – ее называют новой внешней политикой. Потому что со времени последнего форума многое изменилось, в частности, в отношениях между странами, вопросах, связанных с безопасностью и прогнозируемостью в мире. Очень рад, что у форума много участников. В нем принимают участие более 500 представителей из 55 стран. Среди наших гостей - 5 действующих президентов, 1 действующий премьер-министр, 2 заместителя премьер-министра и 42 бывших глав государств и правительств, видные политики, представители гражданского общества, журналисты, ученые, молодые лидеры", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что сегодня в этом зале собрался большой интеллектуальный потенциал, что, в сущности, отражает значение форума.

"Глобальная повестка дня включает многочисленные международные мероприятия, конференции. Однако качество измеряется списком участников, их опытом и интеллектуальным потенциалом. Поэтому считаю, что Глобальный Бакинский форум занимает уникальное место на карте мира. Уверен, что вопросы, которые будут обсуждаться в предстоящие дни, привлекут внимание тех, кто принимает решения, связанные с будущим международных отношений, будущим мира.

Если говорить о внешней политике Азербайджана, я бы сказал, что она не претерпела больших изменений. Мы не можем говорить о новой внешней политике Азербайджана. Но ситуация в регионе, мире, безусловно, меняется, и мы приводим наши внешнеполитические инициативы в соответствие с меняющимся миром. Однако наша внешняя политика в основе своей стабильная, прогнозируемая и независимая. Она основана на наших национальных интересах. Налаживание тесных связей со странами в области безопасности, стабильности в нашем регионе и на более широкой географии посредством партнерства, взаимовыгодного сотрудничества - один из приоритетов Азербайджана. Поэтому Азербайджан со времени последнего Форума продолжал инициативы, связанные с внешнеполитическими направлениями. Считаю, что нам удалось укрепить связи с традиционными партнерами, обрести новых друзей, возвести новые мосты. Конечно, для любой страны, в том числе и для Азербайджана, налаживание отношений с соседями является основным приоритетом. В этом смысле наши связи со времени последнего Форума упрочились. Мы наладили с соседями очень плодотворные рабочие отношения, основанные на взаимных интересах и взаимном уважении. Это способствует возведению большего количества мостов в области транспорта, энергетической безопасности, торговли и инвестиций. Поэтому наши традиционные связи с соседними странами обеспечивают региональную безопасность", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что говоря о региональной безопасности, мы, конечно же, должны сказать о конфликте между Арменией и Азербайджаном.

"Оккупация Арменией 20 процентов признанных на международном уровне территорий Азербайджана продолжается. В результате этой оккупации Нагорный Карабах, являющийся исторической частью Азербайджана, и еще 7 районов нашей страны находятся под оккупацией, от которой страдают более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Наш народ подвергся этнической чистке. Все наши исторические памятники на оккупированных территориях разрушены армянскими вооруженными силами, что нашло отражение в отчете ОБСЕ, дважды направившей на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Оккупация азербайджанских земель является грубым нарушением международного права, соответствующих резолюций и постановлений основных международных организаций. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, которые не выполняются Арменией. Аналогичные резолюции и постановления приняли Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Движение неприсоединения и другие организации. Они основаны на международном праве, справедливости и создают правовую базу для мирного урегулирования конфликта. Статус-кво неприемлем. Президенты стран Минской группы ОБСЕ, обладающих мандатом для организации переговоров, неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем, и мы полностью поддерживаем это. Статус-кво должен быть изменен, и для этого Армения должна начать вывод своих войск с оккупированных территорий Азербайджана, создать возможность для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что правительство Армении предприняло попытки изменения формата переговоров, и мы все еще видим эти попытки.

"Это абсолютно неприемлемо и неэффективно. Мы считаем это попыткой блокировать переговорный процесс. Так думаем не только мы. Рады, что международные организации разделяют это мнение. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, фактически направив Армении открытый месседж о неприемлемости ее попыток изменить формат переговоров. За несколько дней до этого с аналогичным заявлением выступили высокопоставленные официальные представители Европейского Союза. Формат переговоров разработан на протяжении многих лет, любая попытка в одностороннем порядке изменить его расценивается как попытка блокировать переговорный процесс, и вся ответственность ложится на сторону, пытающуюся сделать это. Поэтому, во-первых, формат переговоров не может быть изменен, а во-вторых, переговоры должны быть ориентированы на достижение результата, а не проводиться просто ради переговоров. Азербайджан готов к продолжению данного процесса, и как результат переговоров, должна быть восстановлена наша территориальная целостность. Территориальная целостность является фундаментальным принципом международного права. Баланс между территориальной целостностью и самоопределением очень ясно разъясняется в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте. Самоопределение не должно нарушать территориальной целостности стран. Поэтому конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Наши внешнеполитические приоритеты включают также связи с международными организациями. Мы активно участвуем в различных инициативах, возводящих мосты между различными международными организациями. Как одна из немногочисленных стран, являющихся членом и Организации исламского сотрудничества, и Совета Европы, мы используем эту возможность для налаживания более тесного партнерства между этими двумя организациями. Азербайджан играет в Организации исламского сотрудничества важную роль в укреплении исламской солидарности, ослаблении напряженности между некоторыми странами-членами. В качестве демонстрации наших усилий мы два года назад успешно провели IV Игры исламской солидарности. За два года до этого Азербайджан стал страной, которая провела первые Европейские игры. Представьте себе, в течение двух лет мы провели в одном и том же городе и Европейский игры, и Игры исламской солидарности. По сути это отражает нашу роль на международной арене, усилия, направленные на сближение стран и цивилизаций. Мы подписали и приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с 9 странами-членами Европейского Союза. Это – треть стран-членов. И это также демонстрирует наше активное сотрудничество с европейскими странами. В прошлом году мы парафировали очень важный документ под названием «Приоритеты партнерства», который охватывает все основные сферы нашего сотрудничества с Европейским Союзом. В этом документе, в частности, нашел отчетливое отражение момент, связанный с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном. В нем выражается полная поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. Поэтому, что касается конфликта с Арменией, еще раз должен сказать, что все ведущие международные организации видят урегулирование конфликта на основе данных принципов. Единственный путь разрешения конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан, воспользовавшись возможностями тесного сотрудничества с различными странами, дал старт Бакинскому процессу.

"В прошлом году мы отметили 10-ю годовщину Бакинского процесса. Это началось с приглашения нами министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества и Совета Европы на совместное заседание. Оно было очень успешным, и, таким образом, в следующем году мы провели еще одну встречу, после чего данный формат, поддержанный ООН, был назван Бакинским процессом. Это – единственный формат взаимных связей и обсуждений между двумя крупными международными организациями, включающими более 100 стран.

Мультикультурализм является государственной политикой Азербайджана. Азербайджан известен в мире как один из центров мультикультурализма. Это имеет исторические корни. Азербайджан веками являлся местом, где представители различных религий и этнических групп жили в условиях мира и спокойствия. Мы гордимся тем, что после восстановления независимости эта тенденция усилилась. Мы стараемся пропагандировать эти идеи на глобальной арене. Поэтому, организуя многочисленные мероприятия, международные конференции, форум по межкультурному диалогу, форум религиозных лидеров мира, форум Альянса цивилизаций ООН, Бакинский гуманитарный форум и многие другие международные мероприятия, в частности, сталкиваясь с различными мнениями, мы направляем основное внимание на вопросы, связанные с мультикультурализмом. Считаю, что пример Азербайджана открыто демонстрирует: мультикультурализм – единственный путь развития мира, ослабления напряженности, укрепления сотрудничества и взаимопонимания. Азербайджан - относительно молодая независимая страна. Однако мы получаем очень сильную поддержку международной общественности. В качестве доказательства я бы отметил избрание Азербайджана несколько лет назад при поддержке 155 стран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это свидетельствует о том, что абсолютное большинство международной общественности оказывает Азербайджану большую поддержку и доверие. Как непостоянный член Совета Безопасности ООН мы сыграли очень важную роль в решении значимых вопросов, связанных с безопасностью и межкультурным диалогом. Мы также играем роль в области глобальной безопасности. Участвуем в миротворческих операциях. Недавно мы увеличили число наших военнослужащих, обеспечивающих безопасность в Афганистане. Мы также обеспечиваем коалиционные силы очень важной транспортной и логистической поддержкой. Северная распределительная сеть, членом которой является Азербайджан, - надежный маршрут поставок. Это стало возможным также благодаря современной инфраструктуре, в частности, вложению инвестиций в транспорт. За время, прошедшее после последнего Глобального форума, мы отметили открытие крупного морского торгового порта на азербайджанском побережье Каспийского моря. Этот морской порт способен транспортировать большие объемы грузов – на первоначальном этапе от 15 миллионов до 25 миллионов тонн - и играет очень важную роль с точки зрения сближения стран", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что если говорить о внешней политике, то мы, конечно, нуждаемся в ее сути.

"Без нашей внешней политики, политических усилий было бы невозможно наладить сильные транспортные связи, которыми уже обладает Азербайджан. Поставленные нами несколько лет назад цели правратить страну в региональный транспортный центр уже дают свои результаты. Азербайджан является активным участником транспортного коридора Восток-Запад. В 2017 году мы отметили открытие железнодорожной линии между Азербайджаном и Турцией через Грузию, соединив тем самым железные дороги Европы и Азии. Открытие в прошлом году морского порта является еще одним элементом этой транспортной сети. Мы уже принимаем грузы из стран Азии, Центральной Азии. Недавно мы получили физическую связь между пропагандируемой Афганистаном железной дорогой Лапис-Лазури и коридором Восток-Запад. Мы уже принимаем грузы из новых источников. Это означает не только экономическую прибыль, но и сообщение, взаимную связь и тесное сотрудничество между странами. Таким образом, транспортная сфера является важным сектором международных связей, создающим прекрасный дух партнерства.

Еще одна сфера, имеющая важное значение для глобальной безопасности, - энергетический сектор. Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в энергетическую безопасность. Наши совместные проекты с ведущими энергетическими компаниями приносят пользу народу, стране, а также создают десятки тысяч рабочих мест в Азербайджане, соседних странах и способствуют международному партнерству. Азербайджан посредством нефтепровода соединил Черное и Каспийское моря и впервые в мире – Средиземное и Каспийское моря. В настоящее время мы работаем над крупным проектом, называемым «Южный газовый коридор». Он связывает Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию, Албанию, Италию интегрированной системой трубопроводов. Его протяженность составляет 3500 километров, он вступил в заключительную стадию. В мае прошлого года мы отметили официальное открытие Южного газового коридора. А в июне прошлого года состоялось открытие одной из его важных частей – Трансанатолийского трубопровода - TANAP. Азербайджанский газ уже транспортируется по этому трубопроводу, надеюсь, что в следующем году проект полностью завершится. Это – один из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе. Общий объем инвестиций, вложенных в производство и транспортировку газа, составляет около 40 миллиардов долларов. Международные финансовые институты активно поддерживают нас, конечно, используются и корпоративные средства. Это – проект энергетической безопасности, энергетического сотрудничества и сотрудничества между странами. Наши планы выходят за пределы сегодняшнего формата. Мы уже подписали меморандумы о взаимопонимании с такими балканскими странами, как Босния и Герцеговина, Хорватия, Монтенегро. Надеюсь, что на очередном этапе мы перейдем к активному сотрудничеству с этими странами. Расширяется география стран, планирующих тем или иным путем присоединиться к проекту «Южный газовый коридор». Это наглядно свидетельствует о том, что энергетические и транспортные инициативы открывают путь к широкому международному сотрудничеству. Считаю, что мы создали в энергетическом и транспортном секторах новый широкий формат международного сотрудничества, охватывающий страны Азии, Кавказа, Европы и государства-члены Европейского Союза. Это действительно ценный вклад, мы пока еще находимся в начале данного процесса. Потому что пока мы на стадии исполнения. После реализации всех этих проектов появятся экономический стимул, экономическая выгода, в этих странах откроются десятки тысяч рабочих мест, это сблизит страны.

В начале выступления я отметил, что внешняя политика Азербайджана является независимой и опирается на национальные интересы. В основе этого лежит не только наша политическая воля, но и наше экономическое развитие. За последние 15 лет экономика выросла в 3,2 раза. Нам удалось завершить основные инфраструктурные проекты Азербайджана, значительно улучшить наше финансовое положение. Уровень нашего внешнего долга очень низкий, он составляет примерно 19 процентов валового внутреннего продукта, наши резервы превышают долг в 4-5 раз. Таким образом, финансовая стабильность, экономическое развитие Азербайджана не только создают возможности для нашей страны, но и позволяют вкладывать инвестиции в соседние страны и возводить больше мостов.

Считаю, что повестка дня Форума выбрана с большим мастерством. Сегодня вы затронете важнейшие и актуальные вопросы, вызывающие беспокойство. Абсолютно убежден в том, что ваши плодотворные обсуждения и рекомендации откроют путь к усилению партнерства и снижению напряженности. Желаю Форуму успехов. Благодарю", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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