Президент Азербайджана: Расширяется география стран, планирующих тем или иным путем присоединиться к проекту «Южный газовый коридор» (версия 2)

15 марта 2019 00:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расширяется география стран, планирующих тем или иным путем присоединиться к проекту «Южный газовый коридор».

Об этом в четверг, в частности, во время выступления на церемонии открытия VII Глобального Бакинского форума сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в энергетическую безопасность. Наши совместные проекты с ведущими энергетическими компаниями приносят пользу народу, стране, а также создают десятки тысяч рабочих мест в Азербайджане, соседних странах и способствуют международному партнерству. Азербайджан посредством нефтепровода соединил Черное и Каспийское моря и впервые в мире – Средиземное и Каспийское моря. В настоящее время мы работаем над крупным проектом, называемым «Южный газовый коридор». Он связывает Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию, Албанию, Италию интегрированной системой трубопроводов. Его протяженность составляет 3500 километров, он вступил в заключительную стадию. В мае прошлого года мы отметили официальное открытие Южного газового коридора. А в июне прошлого года состоялось открытие одной из его важных частей – Трансанатолийского трубопровода - TANAP. Азербайджанский газ уже транспортируется по этому трубопроводу, надеюсь, что в следующем году проект полностью завершится. Это – один из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, общий объем инвестиций, вложенных в производство и транспортировку газа, составляет около 40 миллиардов долларов.

"Международные финансовые институты активно поддерживают нас, конечно, используются и корпоративные средства. Это – проект энергетической безопасности, энергетического сотрудничества и сотрудничества между странами. Наши планы выходят за пределы сегодняшнего формата. Мы уже подписали меморандумы о взаимопонимании с такими балканскими странами, как Босния и Герцеговина, Хорватия, Монтенегро. Надеюсь, что на очередном этапе мы перейдем к активному сотрудничеству с этими странами. Расширяется география стран, планирующих тем или иным путем присоединиться к проекту «Южный газовый коридор». Это наглядно свидетельствует о том, что энергетические и транспортные инициативы открывают путь к широкому международному сотрудничеству. Считаю, что мы создали в энергетическом и транспортном секторах новый широкий формат международного сотрудничества, охватывающий страны Азии, Кавказа, Европы и государства-члены Европейского Союза. Это действительно ценный вклад, мы пока еще находимся в начале данного процесса. Потому что пока мы на стадии исполнения. После реализации всех этих проектов появятся экономический стимул, экономическая выгода, в этих странах откроются десятки тысяч рабочих мест, это сблизит страны", - сказал Президент Азербайджана.

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