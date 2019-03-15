Президент Ильхам Алиев: Наша внешняя политика в основе своей стабильная, прогнозируемая и независимая, основана на наших национальных интересах (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Наша внешняя политика в основе своей стабильная, прогнозируемая и независимая, основана на наших национальных интересах.

Об этом в четверг, в частности, во время выступления на церемонии открытия VII Глобального Бакинского форума сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что сегодня Глобальный Бакинский форум является одной из важнейших международных платформ, занимающихся актуальными вопросами глобальной повестки дня.

"Темы предыдущих форумов отражают сегодняшнюю повестку дня глобальных вопросов. Считаю, что это очень хороший выбор для того, чтобы заняться вопросами, связанными с внешней политикой – ее называют новой внешней политикой. Потому что со времени последнего форума многое изменилось, в частности, в отношениях между странами, вопросах, связанных с безопасностью и прогнозируемостью в мире. Очень рад, что у форума много участников. В нем принимают участие более 500 представителей из 55 стран. Среди наших гостей - 5 действующих президентов, 1 действующий премьер-министр, 2 заместителя премьер-министра и 42 бывших глав государств и правительств, видные политики, представители гражданского общества, журналисты, ученые, молодые лидеры", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что сегодня в этом зале собрался большой интеллектуальный потенциал, что, в сущности, отражает значение форума.

"Глобальная повестка дня включает многочисленные международные мероприятия, конференции. Однако качество измеряется списком участников, их опытом и интеллектуальным потенциалом. Поэтому считаю, что Глобальный Бакинский форум занимает уникальное место на карте мира. Уверен, что вопросы, которые будут обсуждаться в предстоящие дни, привлекут внимание тех, кто принимает решения, связанные с будущим международных отношений, будущим мира.

Если говорить о внешней политике Азербайджана, я бы сказал, что она не претерпела больших изменений. Мы не можем говорить о новой внешней политике Азербайджана. Но ситуация в регионе, мире, безусловно, меняется, и мы приводим наши внешнеполитические инициативы в соответствие с меняющимся миром. Однако наша внешняя политика в основе своей стабильная, прогнозируемая и независимая. Она основана на наших национальных интересах. Налаживание тесных связей со странами в области безопасности, стабильности в нашем регионе и на более широкой географии посредством партнерства, взаимовыгодного сотрудничества - один из приоритетов Азербайджана. Поэтому Азербайджан со времени последнего Форума продолжал инициативы, связанные с внешнеполитическими направлениями. Считаю, что нам удалось укрепить связи с традиционными партнерами, обрести новых друзей, возвести новые мосты", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что конечно, для любой страны, в том числе и для Азербайджана, налаживание отношений с соседями является основным приоритетом.

"В этом смысле наши связи со времени последнего Форума упрочились. Мы наладили с соседями очень плодотворные рабочие отношения, основанные на взаимных интересах и взаимном уважении. Это способствует возведению большего количества мостов в области транспорта, энергетической безопасности, торговли и инвестиций. Поэтому наши традиционные связи с соседними странами обеспечивают региональную безопасность", - сказал Президент Азербайджана.

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