Президент Ильхам Алиев: Любая попытка в одностороннем порядке изменить формат переговоров расценивается как попытка блокировать переговорный процесс (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Любая попытка в одностороннем порядке изменить формат переговоров расценивается как попытка блокировать переговорный процесс.

Об этом в четверг, в частности, во время выступления на церемонии открытия VII Глобального Бакинского форума сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Говоря о региональной безопасности, мы, конечно же, должны сказать о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Оккупация Арменией 20 процентов признанных на международном уровне территорий Азербайджана продолжается", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в результате этой оккупации Нагорный Карабах, являющийся исторической частью Азербайджана, и еще 7 районов нашей страны находятся под оккупацией, от которой страдают более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

"Наш народ подвергся этнической чистке. Все наши исторические памятники на оккупированных территориях разрушены армянскими вооруженными силами, что нашло отражение в отчете ОБСЕ, дважды направившей на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Оккупация азербайджанских земель является грубым нарушением международного права, соответствующих резолюций и постановлений основных международных организаций. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, которые не выполняются Арменией. Аналогичные резолюции и постановления приняли Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Движение неприсоединения и другие организации. Они основаны на международном праве, справедливости и создают правовую базу для мирного урегулирования конфликта. Статус-кво неприемлем. Президенты стран Минской группы ОБСЕ, обладающих мандатом для организации переговоров, неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем, и мы полностью поддерживаем это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что статус-кво должен быть изменен, и для этого Армения должна начать вывод своих войск с оккупированных территорий Азербайджана, создать возможность для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам.

"Правительство Армении предприняло попытки изменения формата переговоров, и мы все еще видим эти попытки. Это абсолютно неприемлемо и неэффективно. Мы считаем это попыткой блокировать переговорный процесс. Так думаем не только мы. Рады, что международные организации разделяют это мнение. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, фактически направив Армении открытый месседж о неприемлемости ее попыток изменить формат переговоров. За несколько дней до этого с аналогичным заявлением выступили высокопоставленные официальные представители Европейского Союза. Формат переговоров разработан на протяжении многих лет, любая попытка в одностороннем порядке изменить его расценивается как попытка блокировать переговорный процесс, и вся ответственность ложится на сторону, пытающуюся сделать это. Поэтому, во-первых, формат переговоров не может быть изменен, а во-вторых, переговоры должны быть ориентированы на достижение результата, а не проводиться просто ради переговоров. Азербайджан готов к продолжению данного процесса, и как результат переговоров, должна быть восстановлена наша территориальная целостность", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что территориальная целостность является фундаментальным принципом международного права.

"Баланс между территориальной целостностью и самоопределением очень ясно разъясняется в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте. Самоопределение не должно нарушать территориальной целостности стран. Поэтому конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал Президент Азербайджана.

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