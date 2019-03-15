Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит взвешенную и грамотную политику - вице-президент Института иностранных дел Китая

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит взвешенную и грамотную политику и как следствие этого смог зарекомендовать себя в качестве надежного стратегического партнера и союзника.

Об этом Trend сказал в пятницу в кулуарах VII Глобального Бакинского форума вице-президент Института иностранных дел Китая Лиань Джианкуан (Liang Jianquan).

По его словам, Азербайджан зарекомендовал себя в качестве ведущей страны в регионе. «Китай поддерживает внешнюю политику Азербайджана, а также считает значимой роль страны в системе международных отношений. Мы приветствуем политику Азербайджана на внешней арене и его активное участие в глобальных процессах», - сказал Лиань Джианкуан.

Как отметил собеседник агентства, проведение Глобального Бакинского форума является очень важным событием, которое наглядно подтверждает значимость страны как ведущего регионального игрока, с которым очень многие страны желают выстроить тесное и продолжительное сотрудничество.

«Отношения между Азербайджаном и Китаем последовательно развиваются на основе дружбы, взаимоуважения, и имеются хорошие перспективы для дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества. У наших стран есть большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества, и считаю, что Глобальный форум придаст импульс усилению связей между Китаем и Азербайджаном", - сказал Лиань Джианкуан.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана начал работу VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира».

Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели. На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

(Автор: Матанат Насибова)

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