Ведущие международные организации высоко оценивают проводимые в Азербайджане реформы - спикер

15 марта 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 2018 год стал значимым в социально-политической жизни Азербайджана. Об этом в пятницу сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) страны спикер Огтай Асадов.

Он отметил, что, как сказал глава государства на заседании Кабмина, посвященном итогам прошлого года, 2018 год стал годом глубоких реформ в Азербайджане.

Асадов сказал, что в результате проделанной в стране работы было обеспечено устойчивое развитие экономики. «Повышение минимальной зарплаты, стипендий и пенсий в начале текущего года, а также решение социальных вопросов – результат проводимой в стране политики. Ведущие организации высоко оценивают эти реформы. В отчете Всемирного банка наша страна по сравнению предыдущими годами поднялась на 22 ступени. В других отчетах позиции Азербайджана также значительно улучшились», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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