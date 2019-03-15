Новруз Мамедов: Успешная внешняя политика Президента Ильхама Алиева способствовала увеличению числа стран, поддерживающих Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Успешная внешняя политика Президента Ильхама Алиева способствовала увеличению числа стран, поддерживающих Азербайджан, и укреплению международного имиджа государства, сказал премьер-министр Новруз Мамедов, выступая в Милли Меджлисе (парламенте) с отчетом по итогам работы Кабмина в 2018 году, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, 2018 год был богат знаменательными событиями и большими достижениями в общественно-политической и социально-экономической жизни Азербайджана.

Премьер отметил, что на президентских выборах 2018 года азербайджанский народ переизбрал Ильхама Алиева на посту Президента, проголосовав за стабильность и развитие в стране.

Он подчеркнул, что в 2018 году решение нагорно-карабахской проблемы продолжало оставаться приоритетным направлением внешней политики Азербайджана, и до мирового сообщества было доведено, что решение этого конфликта возможно исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Мамедов добавил, что в прошлом году в Азербайджане продолжалась работа по улучшению социального обеспечения населения, были повышены заработные платы, пенсии и пособия. В стране было уделено большое внимание вопросам самообеспечения продовольственной продукцией, и государственная поддержка в этом направлении была продолжена. «Было уделено внимание улучшению оросительной системы посевных площадей, пробурены 314 субартезианских скважин для улучшения водоснабжения населения, проведена соответствующая работа по созданию оросительных каналов, коллекторных сетей. Также была проведена работа в связи с созданием 50 агропарков», - сказал он.

Премьер отметил, что в прошлом году было торжественно отмечено 100-летие Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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