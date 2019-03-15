Новруз Мамедов: Успешная внешняя политика Президента Ильхама Алиева способствовала увеличению числа стран, поддерживающих Азербайджан (версия 2)

15 марта 2019 13:28 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:44)

БАКУ /Trend/ - Успешная внешняя политика Президента Ильхама Алиева способствовала увеличению числа стран, поддерживающих Азербайджан, и укреплению международного имиджа государства, сказал премьер-министр Новруз Мамедов, выступая в Милли Меджлисе (парламенте) с отчетом по итогам работы Кабмина в 2018 году, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, 2018 год был богат знаменательными событиями и большими достижениями в общественно-политической и социально-экономической жизни Азербайджана.

Премьер отметил, что на президентских выборах 2018 года азербайджанский народ переизбрал Ильхама Алиева на посту Президента, проголосовав за стабильность и развитие в стране.

Он подчеркнул, что в 2018 году решение нагорно-карабахской проблемы продолжало оставаться приоритетным направлением внешней политики Азербайджана, и до мирового сообщества было доведено, что решение этого конфликта возможно исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Мамедов добавил, что в прошлом году в Азербайджане продолжалась работа по улучшению социального обеспечения населения, были повышены заработные платы, пенсии и пособия. В стране было уделено большое внимание вопросам самообеспечения продовольственной продукцией, и государственная поддержка в этом направлении была продолжена. «Было уделено внимание улучшению оросительной системы посевных площадей, пробурены 314 субартезианских скважин для улучшения водоснабжения населения, проведена соответствующая работа по созданию оросительных каналов, коллекторных сетей. Также была проведена работа в связи с созданием 50 агропарков», - сказал он.

Премьер отметил, что в прошлом году было торжественно отмечено 100-летие Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новруз Мамедов: В 2018 г. была проведена целенаправленная работа по повышению военно-промышленного потенциала Азербайджана
Политика 13:25
Рост туристического потока в Азербайджан говорит о развитии этой сферы – премьер
Туризм 13:06
Новруз Мамедов: Успешная внешняя политика Президента Ильхама Алиева способствовала увеличению числа стран, поддерживающих Азербайджан
Политика 12:44
Премьер Азербайджана представит отчет о деятельности Кабмина в 2018 г.
Политика 09:15
В Азербайджане утверждена структура Центра социальной адаптации для отбывших наказание лиц
Политика 14 марта 11:55
На т.н. территории «Советская» в Баку скупается 2010 жилых и нежилых объектов
Общество 14 марта 10:02
Лента новостей
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Бизнес 13:44
Узбекистан увеличивает присутствие на китайском рынке
Бизнес 13:43
В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 13:43
Экс-советник Трампа не верит в долгосрочное торговое соглашение США и Китая
США 13:38
Иранцы отказываются ехать в Армению
Армения 13:34
Азербайджанские ораторы предсказали будущее (ФОТО)
Социум 13:30
Россия предложила Узбекистану технологические решения в геологоразведке
Бизнес 13:29
Грузия и Япония подписали соглашение о страховании экспорта и инвестиций
Грузия 13:25
Новруз Мамедов: В 2018 г. была проведена целенаправленная работа по повышению военно-промышленного потенциала Азербайджана
Политика 13:25