Новруз Мамедов: В 2018 г. была проведена целенаправленная работа по повышению военно-промышленного потенциала Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В 2018 году под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева была проведена целенаправленная работа по повышению военно-промышленного потенциала страны, совершенствованию строительства армии, обеспечению ВС современной боевой техникой, вооружением и боеприпасами, повышению боевого настроя личного состава.

Об этом премьер-министр Новруз Мамедов сказал, выступая в Милли Меджлисе (парламенте) с отчетом по итогам работы Кабинета министров в 2018 году, сообщает в пятницу Trend.

Мамедов отметил, что в центре внимания было оснащение ВС Азербайджана новейшей военной техникой, в том числе, ракетными системами дальнего радиуса действия «Полонез» и «Лора», средствами противовоздушной обороны против баллистических ракет, беспилотными летательными аппаратами, и другой военной техникой: «Наглядным доказательством тому является демонстрация техники и боевых средств, находящихся в арсенале ВС Азербайджана, на двух торжественных военных парадах, проведенных в Баку. Благодаря успешной военной операции азербайджанской армии в Шарурском районе Нахчыванской АР в мае прошлого года были взяты высоты стратегического назначения, и от оккупации был освобожден населенный пункт Гюннут, с 1992 года контролируемый армянскими вооруженными соединениями».

Премьер-министр подчеркнул, что в прошлом году на предприятиях оборонной промышленности было выпущено до 1200 видов продукции на 250 миллионов манатов: «В минувшем году различные слои общества перевели в Фонд помощи Вооруженных сил 8,4 миллиона манатов, и общий объем средств Фонда составил 96,8 миллиона манатов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева, Талех Агавердиев)

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