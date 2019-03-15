Известная американская радиопрограмма посвятила выпуск Aзербайджану

БАКУ /Trend/ - Руководитель транслируемой в Нью-Йорке радиопрограммы «Джон Батчелор Шоу», имеющей многомиллионную аудиторию в Америке и мире, Джон Батчелор недавно побывал в ряде регионов Азербайджана вместе со своими коллегами - репортером газеты The Washington Times Моникой Кроули и научным сотрудником Лихтенштейнского института по вопросам самоопределения (США) Кристофером Никсоном Коксом, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что «Джон Батчелор Шоу» охватывает 183 радиостанции по стране, и его слушательская аудитория составляет 2,7 миллиона человек. Шоу транслируется на самых престижных радиостанциях в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Далласе, Сан-Франциско, Вашингтоне и Бостоне. В целом, «Джон Батчелор Шоу» слушают в 190 странах.

В прямом эфире из Азербайджана руководитель радиопрограммы затронул в «Джон Батчелор Шоу» вопросы, касающиеся экономического развития страны, в частности, проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, которые имеют значимость не только для страны, но и для Европы. Также были затронуты отношения между Азербайджаном и США и другие вопросы.

В прямом эфире принял участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом, профессор Али Гасанов.

Моника Кроули отметила, что они очень хорошо провели время в Азербайджане.

«Мы были приятно удивлены, увидев динамику экономического развития страны», - сказала она.

На передаче также была затронута роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы. Было отмечено, что в энергетическом секторе Азербайджан реализовал такие проекты международного значения, как газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Этими проектами Азербайджан создал серьезный авантаж не только для себя, но и для других стран региона. При этом, и Туркменистан, и Иран и Россия, а также другие страны могут использовать эти трубопроводы для поставок своих энергоресурсов на внешние рынки.

Моника Кроули отметила, что в Азербайджане наблюдается экономическое чудо, и страна является примером для развивающихся экономик.

В ходе программы также было затронуто сотрудничество Азербайджана и США. Было отмечено, что Азербайджан может многое предложить миру, что страна заинтересована в продолжении сотрудничества, в том числе и с США, в энергетическом секторе, в сфере транспорта, а также в продвижении ценностей мультикультурализма.

Было сказано, что Азербайджан продвигает хорошие отношения между христианской и мусульманской общинами, поддерживает хорошие отношения между Израилем и арабскими странами. Азербайджан будет продолжать продвигать исламские ценности в христианских странах и христианские ценности в мусульманских странах.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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