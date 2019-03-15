В Хазарском районе Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию создания органов безопасности в Азербайджане (ФОТО)

15 марта 2019 21:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в поселке Мардакян Хазарского района Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию создания органов безопасности в Азербайджане и успешной политике государственности и безопасности великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, сообщает Trend.

Выступивший на мероприятии председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Шамиль Сулейманов сказал, что целью проведения мероприятия является доведение до общественности информации в связи со 100-летием органов безопасности Азербайджана.

Сулейманов сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в развитии органов безопасности Азербайджана.

«Гейдар Алиев сделал все возможное для национализации органов безопасности Азербайджана, воспитания азербайджанских кадров. Гейдар Алиев был личностостью, глубоко исследующей каждый вопрос. После 1960 года в результате усилий великого лидера Гейдара Алиева в деятельности органов безопасности Азербайджана произошел серьзный перелом. Гейдар Алиев всегда стремился, чтобы в органах безопасности быстро воспитывались национальные кадры, чтобы они принимали участие в спецоперациях. С момента прихода в органы безопасности я работал под руководством Гейдара Алиева. Благодаря усилиям великого лидера за три месяца я стал профессионалом. После этого я 35 лет работал в органах безопасности. В период своей деятельности принимал участие в сложных операциях», - отметил Сулейманов.

Сулейманов добавил, что в 1961 году Гейдар Алиев стал первым азербайджанцем, назначенным на должость руководителя органов безопасности. По его словам, после назначения общенационального лидера руководителем органов безопасности ускоренно выросло количество азербайджанских кадров в этой системе.

Сулейманов отметил, что великий лидер Гейдар Алиев создал в органах безопасности Азербайджана школу самоотверженности.

«Сегодня воспитанниками этой школы являются достаточно известные личности», - добавил председатель Объединения.

Председатель Объединения также поделился воспоминаниями, связанными с Гейдаром Алиевым.

Затем Общественное объединение ветеранов органов спецслужб "Альянс" наградило участников мероприятия почетными грамотами и дипломами. Был также показан художественный фильм, посвященный 100-летию создания органов безопасности Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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