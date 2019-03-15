Страны, обвинявшие раньше Азербайджан, теперь сами используют аналогичные методы - вице-спикер

БАКУ /Trend/ - Многие международные организации и страны, которые раньше обвиняли Азербайджан в связи с пресечением незаконных визитов на оккупированные территории, теперь сами используют выбранный нами путь, то есть составляют "черный список" лиц, применяют ограничение на въезд и выезд.

Об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказала вице-спикер парламента Бахар Мурадова.

По ее словам, это говорит о том, что Азербайджан на верном пути.

«Значит, мы на верном пути и поэтому считаю, что нашу работу мы должны продолжать в этой форме, и должны также использовать новые правовые направления по пресечению незаконной деятельности на наших территориях», - отметила Мурадова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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