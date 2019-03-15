Президент Ильхам Алиев принял спецсоветника генсека ООН по Целям устойчивого развития (версия 2)

15 марта 2019 17:56 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял директора Института Земли Колумбийского университета, специального советника генерального секретаря ООН по Целям устойчивого развития Джеффри Сакса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства выразил признательность Джеффри Саксу за участие в VII Глобальном Бакинском форуме.

Джеффри Сакс поблагодарил за организацию VII Глобального Бакинского форума, выразил удовлетворение участием в этом мероприятии. Коснувшись значения Форума, он отметил важность проведения плодотворных обсуждений, связанных с региональными и другими вопросами.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул увеличение числа стран и участников, представленных на VII Глобальном Бакинском форуме, отметил, что этот Форум становится важным международным мероприятием.

На встрече шла речь о процессах экономического развития в нашей стране, широкомасштабных глобальных проектах, осуществляемых по инициативе Азербайджана, в том числе транспортном коридоре Восток-Запад, энергетической политике.

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