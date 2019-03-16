ЦИК Азербайджана внес изменения в состав ряда окружных комиссий

16 марта 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана под председательством главы структуры Мазахира Панахова, сообщает Trend со ссылкой на ЦИК.

Согласно информации, сначала был утвержден протокол заседания комиссии, проведенного 22 ноября 2018 года. Затем был рассмотрен вопрос внесения изменений в некоторые акты нормативного характера ЦИК, и утверждены соответствующие изменения.

На заседании также обсуждалось внесение изменений в состав окружных избирательных комиссий ряда избирательных округов.

Решением Комиссии были внесены изменения в состав окружных избирательных комиссий Шарурского избирательного округа №2, Ордубад-Джульфинского избирательного округа №7, первого Ясамальского избирательного округа №15, первого Низаминского (Гяджинского) избирательного округа № 37, Евлахского избирательного округа №48, Гаджигабул-Кюрдемирского избирательного округа №58, Саатлы-Сабирабад-Кюрдемирского избирательного округа №65, Джалилабадского городского избирательного округа №67, Лянкяран-Астаринского избирательного округа №76, Шемкирского городского избирательного №98, Балакенского избирательного округа №109 и Огуз-Габалинского избирательного округа №117.

На заседании также были рассмотрены текущие вопросы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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