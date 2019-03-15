Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО (версия 2)

15 марта 2019 18:15 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза Османа аль-Тувейджри, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри выразил удовлетворение пребыванием в Баку и участием в VII Глобальном Бакинском форуме. Он отметил, что это мероприятие вносит ценный вклад в международное сотрудничество. Абдулазиз Осман аль-Тувейджри сказал, что под руководством Президента Ильхама Алиева и благодаря его мудрой политике Азербайджан успешно развивается, процветает, с каждым днем укрепляются позиции нашей страны не только в регионе, но и во всем мире.

Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев поблагодарил Абдулазиза Османа аль-Тувейджри за участие в VII Глобальном Бакинском форуме. Глава государства сказал, что VII Глобальный Бакинский форум стал важным мероприятием для плодотворного обсуждения глобальных вопросов. Коснувшись сотрудничества с ИСЕСКО, Президент Ильхам Алиев отметил, что наше государство и народ высоко ценят поддержку этой организацией справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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