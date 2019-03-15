Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру Новой Зеландии (версия 2)

15 марта 2019 18:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате вооруженного нападения на мечети в городе Крайстчерч, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения на мечеть в городе Крайстчерч. Крайне возмущены этим жестоким террористическим актом, решительно поддерживаем усилия международного сообщества против всех форм и проявлений терроризма. В связи с этим чудовищным происшествием от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Новой Зеландии, желаю скорейшего выздоровления раненых», - говорится в поздравлении главы государства.

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