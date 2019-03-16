Хикмет Гаджиев: Очень успешная модель регионального сотрудничества Азербайджана служит интересам также партнеров, соседей

БАКУ /Trend/ - Азербайджан построил очень успешную модель регионального сотрудничества.

Об этом в субботу сказал журналистам заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что эта модель опирается на эффективное сотрудничество.

"Она служит интересам не только Азербайджана, но и наших партнеров, соседей. Здесь мы можем отметить транспортные коридоры, энергетические проекты", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что в стороне от всех этих процессов остается Армения.

"Если нынешнее руководство Армении желает осуществлять экономические реформы, то эта страна должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, вести себя цивилизованно с соседними странами и осуществлять политику добрососедства", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что статус-кво недопустим.

Гаджиев добавил, что также получает достойную оценку конструктивная позиция, демонстрируемая Азербайджаном в связи с урегулированием конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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