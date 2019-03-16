Президент Ильхам Алиев принял генсека ОПЕК (ФОТО) (версия2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:55)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял генерального секретаря Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства выразил Мохаммеду Баркиндо признательность за то, что он принял приглашение участвовать в заседании стран «ОПЕК плюс». Подчеркнув, что Баку является родиной нефти в мире, Президент Ильхам Алиев сказал, что проведение мероприятия в нашей столице носит символический характер. Глава государства высоко оценил то, что лично Мохаммед Баркиндо и государства-члены организации приняли предложение азербайджанской стороны о проведении данного мероприятия в Баку. Президент Ильхам Алиев отметил значение проведения в нашей стране одного из первых мероприятий в формате «ОПЕК плюс», учитывая, что это - новый формат, и расценил это, как показатель дружбы и доверия к Азербайджану. Глава государства выразил уверенность в том, что заседание стран «ОПЕК плюс» пройдет успешно, что, в свою очередь, послужит стабилизации цен на нефть, которые будут приемлемыми для производителей, потребителей нефти, компаний и стран.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в первую очередь, поблагодарил главу государства за приглашение. Подчеркнув, что впервые в мире промышленным способом нефть была добыта в Баку еще в 1846 году, он расценил прибытие участников мероприятия в Азербайджан как своего рода паломничество. Мохаммед Баркиндо отметил, что Президент Ильхам Алиев является первым главой государства, выступившим с инициативой проведения заседания в формате «ОПЕК плюс». Он с удовлетворением вспомнил, что эта инициатива была выдвинута Президентом Ильхамом Алиевым три года назад в Давосе. Констатировав, что данная инициатива Президента Азербайджана уже стала реальностью, Мохаммед Баркиндо высоко оценил взгляды и лидерство Президента Ильхама Алиева в этом деле. Он подчеркнул, что с самого начала сотрудничества в формате «ОПЕК плюс» Азербайджан принимает активное участие в данных процессах.

Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев вспомнил о своей инициативе в Давосе несколько лет назад в связи с форматом сотрудничества «ОПЕК плюс» и выразил удовлетворение сотрудничеством, осуществляемым с того времени по сей день.

В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ОПЕК, подчеркнута успешная реализация Южного газового коридора.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.