Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц (версия 2)

16 марта 2019 17:51 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:35)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек. В их числе от отбывания оставшейся части срока наказания освобождены 399 человек.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

Среди помилованных бывший председатель Общественного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов, члены движения "Нида" Гияс Ибрагимов, Байрам Мамедов, Илькин Рустамзаде, бывший заместитель заведующего Ясамальским филиалом ОАО "Техникабанк" Эльнур Сеидов, заместители председателя Партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы и Фуад Гахраманлы, экс-министр здравоохранения Али Инсанов.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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