Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халеда Абдель Азиза аль-Фалиха.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства выразил Халеду Абдель Азизу аль-Фалиху признательность за участие в работе заседания стран ОПЕК+ в Баку. Подчеркнув, что Азербайджан является родиной производства нефти промышленным способом, Президент Ильхам Алиев отметил, что проведение данного мероприятия в Баку носит особый смысл. Глава государства констатировал, что сотрудничество в формате ОПЕК+ играет важную роль в сбалансировании цен на нефть в мире.

Министр Халед Абдель Азиз аль-Фалих, в первую очередь, передал главе государства приветствия Хранителя Двух Благородных Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Подчеркнув активное участие Азербайджана в формате ОПЕК+, он высоко оценил гостеприимство, оказанное участникам мероприятия в нашей стране. Высоко оценив лидирующую роль Президента Ильхама Алиева в создании формата ОПЕК+, Халед Абдель Азиз аль-Фалих отметил, что Азербайджан является очень активным участником в данном формате. Коснувшись двусторонних отношений, Халед Абдель Азиз аль-Фалих заявил, что его страна полностью привержена восстановлению территориальной целостности Азербайджана и его суверенитета, нарушенного в результате агрессии. Он констатировал, что в Саудовской Аравии с большим интересом отслеживают работу, проводимую в области укрепления, экономического развития Азербайджана и диверсификации его экономики. Халед Абдель Азиз аль-Фалих подчеркнул, что делегации, прибывшие на этой неделе из Королевства Саудовская Аравия в Азербайджан, провели плодотворные встречи с представителями азербайджанского правительства и бизнеса.

Поблагодарив за добрые слова, Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и просил передать его приветствия Королю Саудовской Аравии.

Отметив высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами, Президент Ильхам Алиев высоко оценил постоянную поддержку Королевством Саудовская Аравия справедливой позиции Азербайджана, связанной с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и расценил это как проявление дружественных отношений. Выразив удовлетворение развитием связей между двумя странами в политической сфере, Президент Ильхам Алиев констатировал, что в настоящее время в Азербайджане и Королевстве Саудовская Аравия проводится большая работа по диверсификации экономики, что создает хорошие возможности для расширения экономического сотрудничества. Сообщив об увеличении количества туристов, приезжающих в Азербайджан из Королевства Саудовская Аравия, глава государства подчеркнул, что это служит делу дальнейшего сближения наших стран и народов. Поблагодарив за добрые слова, Президент Ильхам Алиев отметил, что люди, приезжающие в Азербайджан из Королевства Саудовская Аравия, становятся свидетелями гостеприимства и дружелюбного отношения нашего народа.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия в различных направлениях, в том числе в энергетическом секторе, высокую оценку получило открытие в Баку офиса компании Saudi Aramco Королевства Саудовская Аравия, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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