Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек. В их числе от отбывания оставшейся части срока наказания освобождены 399 человек.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

Среди помилованных бывший председатель Общественного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов, члены движения "Нида" Гияс Ибрагимов, Байрам Мамедов, Илькин Рустамзаде, бывший заместитель заведующего Ясамальским филиалом ОАО "Техникабанк" Эльнур Сеидов, заместители председателя Партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы и Фуад Гахраманлы, экс-министр здравоохранения Али Инсанов.

1.Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде лишения свободы:

1.1.Аббасова Надира Джебраил оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Масаллинского районного суда от 20 февраля 2018 года.

1.2.Аббасову Ругийю Навнулла гызы, 1976 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 6 февраля 2009 года.

1.3.Аббаслы Нихада Эхтирам оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 июля 2016 года.

1.4.Аббасова Дашгына Шахзаде оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 июня 2014 года.

1.5.Аббасова Эльвина Унутмаз оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 19 апреля 2016 года.

1.6.Аббасову Тарану Мирдамет гызы, 1961 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 июня 2016 года.

1.7.Абдуллаева Алигасана Фархад оглу, 1959 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 31 января 2011 года.

1.8.Абдуллаева Гейдара Мирбала оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сальянского районного суда от 10 октября 2017 года.

1.9.Абдуллаева Илькина Орудж оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 17 августа 2016 года.

1.10.Абдуллаева Кямрана Сафтар оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.11.Абдуллаева Мубариза Аслан оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 августа 2013 года.

1.12.Абдуллаева Рустама Абульфаз оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 22 декабря 2015 года.

1.13.Абдуллаеву Таймину Шамиль гызы, 1972 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 сентября 2017 года.

1.14.Адыгезалова Кямала Бархудар оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гейгельского районного суда от 10 октября 2014 года.

1.15.Агаларова Васифа Сахавет оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 10 февраля 2014 года.

1.16.Агамалыева Талыба Тельман оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.17.Агаева Арзумана Акиф оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 1 июля 2016 года.

1.18.Агаева Эльмана Сейдамир оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.19.Агаева Фарида Надир оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 10 декабря 2007 года.

1.20.Агаева Ханлара Тофиг оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 октября 2013 года.

1.21.Агаева Мирджалала Мирджафар оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 мая 2015 года.

1.22.Агаева Расима Салим оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 6 сентября 2018 года.

1.23.Агаеву Шахназ Аяз гызы, 1984 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 19 декабря 2012 года.

1.24.Агаммедова Парвина Агаммед оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Исмаиллинского районного суда от 23 мая 2017 года.

1.25.Ахмедова Ойбека Садуллаевича, 1986 года рождения, гражданина Республики Узбекистан, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 августа 2016 года.

1.26.Ахундова Идрака Абдулали оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 24 ноября 2015 года.

1.27. Алхасова Агиля Агахан оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 10 июня 2016 года.

1.28. Алиева Гейрата Сардар оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 21 октября 2016 года.

1.29. Алиева Мохлата Сардар оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного Гянджинским судом по тяжким преступлениям от 21 октября 2016 года.

1.30. Ализаде Талеха Валех оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 9 декабря 2016 года.

1.31. Аллахвердиева Эльчина Машаллах оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 3 февраля 2015 года.

1.32. Аллахвердиева Самира Полад оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 3 февраля 2015 года.

1.33. Алмазова Рашада Бахрам оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 января 2017 года.

1.34. Арыгова Мехмана Масим оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Выборгского районного суда города Санкт-Петербург Российской Федерации от 17 ноября 2015 года.

1.35. Асланова Джошгуна Аслан оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Саатлинского районного суда от 30 августа 2016 года.

1.36. Асланова Сеймура Тарлан оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.37. Атаева Сеймура Тариэль оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 26 октября 2015 года.

1.38. Бабаева Аслана Худу оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Джалилабадского районного суда от 6 февраля 2018 года.

1.39. Бабаева Бабу Раджабовича, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гахского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.40. Бабаева Гасанагу Мамедгусейн оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 мая 2017 года.

1.41. Бабаева Руфата Эльдар оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Габалинского районного суда от 2 ноября 2016 года.

1.42. Бабаева Самира Сабир оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 января 2015 года.

1.43. Бабаева Зохраба Сулиддин оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 1 мая 2015 года.

1.44. Бабаева Мегседа Чары оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 августа 2014 года.

1.45. Багирова Орхана Оруджали оглу, года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 15 сентября 2010 года.

1.46. Багирова Орхана Ровшан оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 16 февраля 2016 года.

1.47. Багирова Расима Абульфаз оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 16 ноября 2016 года.

1.48. Бахышлы Исмета Аллахверен оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 июля 2016 года.

1.49. Бахышова Самира Бахыш оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 декабря 2015 года.

1.50. Балакишизаде Эмина Рагим оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 30 ноября 2017 года.

1.51. Байрамлы Гезяль Орудж гызы, 1962 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденной приговором Газахского районного суда от 23 января 2018 года.

1.52. Байрамова Арзумана Наби оглу, 1983 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 14 марта 2017 года.

1.53. Байрамова Талята Мамед оглу, 1969 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 января 2017 года.

1.54. Бехбудова Азада Мухаммед оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 18 марта 2016 года.

1.55. Бадалова Заура Икрам оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 17 января 2014 года.

1.56. Багишова Джошгуна Муслим оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.57. Бекирова Эльвина Агасафар оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 12 декабря 2016 года.

1.58. Биньятова Сафаята Саламат оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 июня 2017 года.

1.59. Бурноса Андрея Александровича, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 25 ноября 2016 года.

1.60. Буньядова Эльвина Хатиф оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 3 августа 2016 года.

1.61. Джаббарова Агиля Гошгар оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 декабря 2012 года.

1.62. Джахангирову Хавер Закир гызы, 1976 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Астаринского районного суда от 10 ноября 2015 года.

1.63. Джалалова Джалала Алим оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Геранбойского районного суда от 30 марта 2015 года.

1.64. Джамалова Горхмаза Гусейн оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 декабря 2013 года.

1.65. Джавадова Гусейна Джумшуд оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 20 апреля 2012 года.

1.66. Джавадова Саида Фаяз оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 февраля 2015 года.

1.67. Джебраилова Эльгюна Низамеддин оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского апелляционного суда от 18 января 2017 года.

1.68. Джебраилова Расима Мирза Баба оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.69. Джебраилова Руслана Ширзад оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 23 января 2017 года.

1.70. Джафарова Асима Мамедали оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 29 октября 2014 года.

1.71. Джафарова Джафара Алескер оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кюрдамирского районного суда от 24 февраля 2016 года.

1.72. Джафарова Чингиза Пехруз оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 24 июня 2016 года.

1.73. Джафарова Ильхама Нуху оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 23 сентября 2014 года.

1.74. Джафарова Намика Джафар оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 27 февраля 2018 года.

1.75. Джафарова Самира Тофиг оглу, 1969 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 апреля 2017 года.

1.76. Джафарова Сулеймана Вахид оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 августа 2015 года.

1.77. Джафарова Зюльфюгара Али оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Геранбойского районного суда от 22 июня 2015 года.

1.78. Джафарову Ульвию Юсиф гызы, 1991 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 сентября 2011 года.

1.79. Джалилова Руслана Эльбрус оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 11 января 2017 года.

1.80. Черкезова Пярвиза Рашид оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 7 сентября 2009 года.

1.81. Дадашова Орхана Эльхан оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 12 июля 2017 года.

1.82. Дадашову Афсану Бейбала гызы, 1984 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Хазарского районного суда города Баку от 12 мая 2017 года.

1.83. Демирова Кямала Масим оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2015 года.

1.84. Дуньямалыева Сарвана Имран оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2017 года.

1.85. Дуньямалыева Шахина Теймур оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гаджигабульского районного суда от 16 июня 2015 года.

1.86. Эйвазова Рамиза Рагиф оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Геранбойского районного суда от 25 июля 2017 года.

1.87. Эйвазова Самира Рзабала оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 20 декабря 2017 года.

1.88. Адилова Мурада Гюльахмед оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 14 мая 2015 года.

1.89. Ахмедова Гафура Гюшад оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 февраля 2016 года.

1.90. Ахмедова Лятифа Сулейман оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 3 августа 2016 года.

1.91. Ахмедова Мушфига Мухаммедали оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 20 февраля 2017 года.

1.92. Ахмедова Теймура Муса оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Гянджа от 10 апреля 2017 года.

1.93. Алескерова Хаяла Джавад оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 11 января 2017 года.

1.94. Алескерова Мархамата Азер оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 октября 2015 года.

1.95. Алибабаева Халиддина Улфат оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Гянджа от 25 декабря 2015 года.

1.96. Алипашаева Расима Фарзали оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 8 июля 2016 года.

1.97. Алиева Амиля Гамид оглу, 1956 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 декабря 2013 года.

1.98. Алиева Анара Мюрюввят оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 3 ноября 2014 года.

1.99. Алиева Бахадура Этибар оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 июля 2015 года.

1.100. Алиева Джамала Мамед оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 мая 2017 года.

1.101. Алиева Эльчина Садыг оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.102. Алиева Абульфата Аслан оглу, 1969 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 26 декабря 2014 года.

1.103. Алиева Исрафила Кямиль оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 февраля 2014 года.

1.104. Алиева Кямрана Афган оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 мая 2017 года.

1.105. Алиева Кянана Мюзахим оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 2 февраля 2017 года.

1.106. Алиева Галиба Расим оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2015 года.

1.107. Алиева Логмана Абдул оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 16 сентября 2015 года.

1.108. Алиева Мехти Хейрулла оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 июля 2016 года.

1.109. Алиева Мирабдулла Миралам оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 14 июня 2016 года.

1.110. Алиева Ниджата Назим оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 5 сентября 2014 года.

1.111. Алиева Рамиля Забиль оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.112. Алиева Рашада Исмаил оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 18 марта 2015 года.

1.113. Алиева Руфата Абдулла оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 января 2016 года.

1.114. Алиева Руфата Рауф оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 ноября 2016 года.

1.115. Алиева Шюнасифа Габиль оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 июля 2013 года.

1.116. Алиева Васифа Тейюб оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 ноября 2015 года.

1.117. Алиева Ягуба Агагасан оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 21 сентября 2015 года.

1.118. Алиеву Рамилю Баба гызы, 1984 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 июля 2017 года.

1.119. Алиеву Зулейху Али гызы, 1970 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 мая 2013 года.

1.120. Ализаде Сабухи Джаббар оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 октября 2015 года.

1.121. Асадова Эльмара Валех оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 9 февраля 2016 года.

1.122. Асадова Хиджрана Салим оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 21 октября 2013 года.

1.123. Асадова Орхана Видади оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 сентября 2017 года.

1.124. Асадова Рафика Адиль оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 ноября 2015 года.

1.125. Асадова Садая Муслим оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 28 марта 2017 года.

1.126. Аскерова Сакита Аскер оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 28 февраля 2014 года.

1.127.Аскерова Амраха Абульфат оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 18 января 2018 года.

1.128.Азимова Муслима Агамалы оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.129.Азизли Аждара Малик оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Военного суда Нахчыванской Автономной Республики от 2 октября 2017 года.

1.130.Фейзуллаева Фейзуллу Агададаш оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 6 февраля 2015 года.

1.131.Фараджева Мубариза Наби оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 27 сентября 2017 года.

1.132.Фараджуллаева Сеймура Бабагюль оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 мая 2014 года.

1.133.Гюльмамедова Гадира Джабир оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 2 мая 2018 года.

1.134.Гюльмамедова Вадима Махир оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 14 сентября 2016 года.

1.135.Гюльмамедову Мехрибан Гахраман гызы, 1957 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 7 июля 2015 года.

1.136.Гаджиева Асима Расим оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 апреля 2014 года.

1.137.Гаджиева Рашада Гаджи оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 1 декабря 2016 года.

1.138.Гаджиева Самира Гадир оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 февраля 2015 года.

1.139.Гейдарли Хайяма Велихан оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 5 января 2017 года.

1.140.Гейдарова Рамина Рауф оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 4 марта 2016 года.

1.141.Гейдарова Рафаэля Закир оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 9 августа 2011 года.

1.142.Габибли Амиля Магеррам оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 17 марта 2015 года.

1.143.Габибова Сахиба Фирудин оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 22 июля 2016 года.

1.144.Гамидова Рамина Гамид оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 февраля 2015 года.

1.145.Гамидова Самира Тахир оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 января 2018 года.

1.146.Гасанова Анара Маил оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 февраля 2015 года.

1.147.Гасанова Арзу Юсиф оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 5 июня 2014 года.

1.148.Гасанова Джаваншира Вагиф оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 16 ноября 2016 года.

1.149.Гасанова Эльхана Гейдар оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.150.Гасанова Гусейна Ибадулла оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 8 июня 2016 года.

1.151.Гасанова Кямрана Энвер оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 марта 2017 года.

1.152.Гасанова Сеймура Шахзаде оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 30 декабря 2015 года.

1.153.Гасанова Сахавета Нусамеддин оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 1 июня 2017 года.

1.154.Гасанова Тофига Хасай оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 августа 2016 года.

1.155.Гатамова Санана Рафаил оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 8 декабря 2015 года.

1.156.Газиева Фахреддина Гюльага оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 24 декабря 2015 года.

1.157.Гокмалиева Джабира Мами оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 20 октября 2015 года.

1.158.Гумбатова Эльдара Абдулали оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 мая 2017 года.

1.159. Гусейинли Турана Надир оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 15 ноября 2017 года.

1.160. Гусейнова Афига Али оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 июня 2014 года.

1.161. Гусейнова Амиля Ариф оглу, 1990 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 31 августа 2016 года.

1.162. Гусейнова Бейтуллу Ибрагим оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 июля 2017 года.

1.163. Гусейнова Элимхана Гурбанхан оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 декабря 2013 года.

1.164. Гусейнова Эльшада Валех оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Октябрьского районного суда города Гродно Республики Беларусь от 4 июня 2015 года.

1.165. Гусейнова Али Гумат оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.166. Гусейнова Алиджана Азад оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 10 января 2018 года.

1.167. Гусейнова Амраха Арзу оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2016 года.

1.168. Гусейнова Руфата Идаят оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 октября 2015 года.

1.169. Гусейнова Самира Мохуббат оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 17 апреля 2013 года.

1.170. Гусейнова Санана Субутай оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 19 мая 2016 года.

1.171. Гусейнова Шамистана Джавид оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.172. Халилова Фархада Бейтулла оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 24 декабря 2010 года.

1.173. Халилова Ильгара Алинияз оглу, 1967 рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Мингячевирского городского суда от 20 июня 2016 года.

1.174. Халилова Шахрияра Забит оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Военного суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 30 сентября 2009 года.

1.175. Ху Зхенгпинга, 1981 года рождения, гражданина Китайской Народной Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 мая 2014 года.

1.176. Хуршидова Аликрама Идрис оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ширванского городского суда от 4 мая 2018 года.

1.177. Ибишбейли Фикрета Фарамаз оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 июня 2017 года.

1.178. Ибрагимли Эльтурана Мирнадир оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского военного суда от 11 мая 2017 года.

1.179. Ибрагимова Гияса Гасан оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 18 декабря 2017 года.

1.180. Ибрагимова Лятифа Закир оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 13 июля 2015 года.

1.181. Ибрагимова Ровшана Имран оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 19 сентября 2017 года.

1.182. Ибрагимова Васифа Адалят оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 17 марта 2014 года.

1.183. Ибрагимову Джамилю Олиевну, 1969 года рождения, гражданку Российской Федерации, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 сентября 2016 года.

1.184. Ибрагимову Матанат Адиль гызы, 1972 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 марта 2016 года.

1.185. Ильдырымлы Эльмеддина Яхъя оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бейляганского районного суда от 8 мая 2017 года.

1.186. Ильясова Самига Намиг оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 декабря 2015 года.

1.187. Имамалиева Кямиля Аташ оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 29 января 2015 года.

1.188. Имамвердиева Мирзу Ярмамед оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 августа 2014 года.

1.189. Имангулиева Фамиля Фазиль оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 ноября 2015 года.

1.190. Иманова Раджаба Лятиф оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного города Баку от 6 июля 2012 года.

1.191. Инсанова Али Биннат оглу, 1946 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 26 апреля 2017 года.

1.192. Искендерова Орхана Тейюб оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 9 декабря 2015 года.

1.193. Искендерова Таира Гафар оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 сентября 2017 года.

1.194. Исламова Кямрана Ариф оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 ноября 2017 года.

1.195. Исмаилова Фагани Рамиз оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 октября 2016 года.

1.196. Исмаилова Ислама Муртузали оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 мая 2016 года.

1.197. Исмаилова Исмаила Наби оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 12 января 2017 года.

1.198. Исмаилова Раяла Гумандар оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 ноября 2014 года.

1.199. Исмаилова Рузи Халиг оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.200. Исмаилова Сакита Фархад оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 5 февраля 2015 года.

1.201. Исмаилова Турала Фикрет оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 13 февраля 2018 года.

1.202. Исмаилова Васифа Мамед оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 6 мая 2014 года.

1.203. Исмаилова Вюсала Аладдин оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 9 июля 2015 года.

1.204. Исрафилова Гаджагу Алисурат оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 21 июля 2015 года.

1.205. Камилова Рашада Гюладдин оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 23 декабря 2016 года.

1.206. Кязымова Джавида Джабир оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Военного суда Нахчыванской Автономной Республики от 21 сентября 2017 года.

1.207. Кязымова Хазратали Кязым оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 14 ноября 2018 года.

1.208. Кязымова Халида Нофель оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 5 апреля 2013 года.

1.209. Кязымова Самира Садыг оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 февраля 2016 года.

1.210. Керимли Амраха Шариза оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 22 мая 2017 года.

1.211. Керимова Анара Эльман оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 2 мая 2016 года.

1.212. Керимова Фариза Керем оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.213. Керимова Расима Рафиг оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 10 декабря 2007 года.

1.214. Керимова Сархана Рустам оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 октября 2017 года.

1.215. Кочариева Зардаби Зульфали оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 2 июня 2016 года.

1.216. Гафланова Лачина Эйюб оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 28 апреля 2015 года.

1.217. Гараева Джейхуна Гахраман оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 июня 2014 года.

1.218. Гараева Эльнара Рафаил оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 июня 2012 года.

1.219. Гараева Эльнура Бакир оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 26 января 2015 года.

1.220. Гараева Эльшана Сахиб оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 июля 2013 года.

1.221. Гараева Сейфаддина Исмаил оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 29 октября 2013 года.

1.222. Гасымалиева Расула Абид оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 21 ноября 2017 года.

1.223. Гасымова Адиля Тевекгюль оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агджабединского районного суда от 6 апреля 2016 года.

1.224. Гасымова Эльчина Кямал оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.225. Гасымова Эльвина Акиф оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 26 июля 2012 года.

1.226. Гасымова Ализаде Гарагез оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 июля 2016 года.

1.227. Гасымова Мирнияза Али оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2017 года.

1.228. Гасымова Мухтара Алигейдар оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 января 2017 года.

1.229. Гасымова Рафиза Аслан оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Гянджа от 24 февраля 2015 года.

1.230. Гахрамана Эльгиза Джамал оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 января 2017 года.

1.231. Гахраманлы Фуада Али оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.232. Ганбарова Джавида Нурали оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 8 июля 2015 года.

1.233. Ганбарова Рашада Энвер оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 февраля 2014 года.

1.234. Ганиева Низами Магеррам оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.235. Годжаева Самира Эдик оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 10 декабря 2007 года.

1.236. Гулиева Бейбалу Яхъя оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 10 декабря 2007 года.

1.237. Гулиева Джейхуна Мамед оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 июля 2016 года.

1.238. Гулиева Джамаледдина Вагиф оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 16 августа 2017 года.

1.239. Гулиева Дильсуза Феруз оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 11 апреля 2014 года.

1.240. Гулиева Эльмана Видади оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 октября 2016 года.

1.241. Гулиева Эльмидара Машаллах оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 ноября 2017 года.

1.242. Гулиева Эмина Искендер оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 марта 2013 года.

1.243. Гулиева Амраха Ахад оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 января 2016 года.

1.244. Гулиева Рафига Мюрсял оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 января 2012 года.

1.245. Гулиева Самира Садагат оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 31 марта 2016 года.

1.246. Гулиева Шаха Шахреддин оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 31 июля 2017 года.

1.247. Гулиеву Айгюн Арзу гызы, 1987 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Хатаинского районного суда города Баку от 4 мая 2017 года.

1.248. Гурбанова Агакерима Магеррам оглу, 1949 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского районного суда от 17 января 2017 года.

1.249. Гурбанова Низами Нусрат оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 18 июня 2015 года.

1.250. Гурбанова Вяляда Гудрат оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Военного суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 27 декабря 2010 года.

1.251. Гурбанову Парвану Байрам гызы, 1988 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 9 декабря 2015 года.

1.252. Лалаева Энвера Шабан оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 19 марта 2014 года.

1.253. Луманова Алима Адиловича, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 5 мая 2016 года.

1.254. Махмудзаде Дилгяма Дилгами оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 17 августа 2016 года.

1.255. Мамедова Шамхала Вахид оглу, 1980 года рождения, гражданина Российской Федерации, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 августа 2017 года.

1.256. Мамедову Ханум, 1976 года рождения, гражданку Грузии, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 апреля 2017 года.

1.257. Мапута Луиса Мартиала, 1979 года рождения, гражданина Республики Камерун, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 23 ноября 2015 года.

1.258. Маилова Низами Алиашраф оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 24 октября 2016 года.

1.259. Мехтиева Саида Вахид оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 марта 2015 года.

1.260. Магеррамова Эльнура Натиг оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 23 июня 2016 года.

1.261. Магеррамова Фархада Фуад оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 августа 2011 года.

1.262. Магеррамова Мирали Габиб оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 25 мая 2018 года.

1.263. Магеррамова Юсифа Аликрам оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 22 июня 2017 года.

1.264. Меликова Ханверди Тофиг оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 августа 2017 года.

1.265. Меликзаде Сяда Ханлар оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 18 августа 2016 года.

1.266. Мамишова Рояла Мохуббат оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 27 марта 2018 года.

1.267. Мамедли Эльвина Барат оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 января 2018 года.

1.268. Мамедли Махмуда Байрам оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 26 ноября 2014 года.

1.269. Мамедли Рамазана Фархад оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 7 июля 2017 года.

1.270. Мамедова Байрама Фарман оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 декабря 2016 года.

1.271. Мамедова Джейхуна Муса оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 мая 2015 года.

1.272. Мамедова Дмитрия Борисовича, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 февраля 2017 года.

1.273. Мамедова Эхтирама Этибар оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 ноября 2016 года.

1.274. Мамедова Эльдара Намаз оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 20 июня 2013 года.

1.275. Мамедова Эмира Балоглан оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 июля 2014 года.

1.276. Мамедова Фуада Ильхам оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 июля 2013 года.

1.277. Мамедова Гюндуза Мехралы оглу, 1946 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 11 марта 2016 года.

1.278. Мамедова Гялямхана Полад оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 21 октября 2016 года.

1.279. Мамедова Нематуллу Мамедгасан оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 ноября 2015 года.

1.280. Мамедова Орхана Таир оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 8 октября 2010 года.

1.281. Мамедова Рашадата Фарман оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 августа 2013 года.

1.282. Мамедова Ровшана Фагани оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шамкирского районного суда от 28 февраля 2018 года.

1.283. Мамедова Руфата Даянат оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Масаллинского районного суда от 29 апреля 2016 года.

1.284. Мамедова Сиясата Малахир оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 5 мая 2015 года.

1.285. Мамедова Сурхая Сади оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 27 апреля 2017 года.

1.286. Мамедова Шамо Шакир оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 марта 2017 года.

1.287. Мамедова Тамерлана Рафиг оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 5 ноября 2015 года.

1.288. Мамедова Тельмана Микаил оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 14 июля 2009 года.

1.289. Мамедова Такмурада Назим оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 марта 2011 года.

1.290. Мамедову Антонину Исрафиловну, 1973 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 февраля 2011 года.

1.291. Мамедову Гюляр Мамедшах гызы, 1973 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 августа 2013 года.

1.292. Мамедову Тамару Али гызы, 1946 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 8 января 2016 года.

1.293. Мамедзаде Самира Габиль оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 23 февраля 2017 года.

1.294. Мастанова Намига Азизоглан оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.295. Микаилова Зульфугара Садреддин оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.296. Мириева Амида Зафар оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 декабря 2014 года.

1.297. Мирзалиеву Вафагюль Бекир гызы, 1974 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Агстафинского районного суда от 9 августа 2016 года.

1.298. Мирзоева Акифа Хокмели оглу, 1961 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 сентября 2015 года.

1.299. Мирзаева Иншалла Исмаил оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 6 октября 2015 года.

1.300. Мирзаева Заура Малик оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 апреля 2014 года.

1.301. Мирзоева Раиза Рамиз оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.302. Моллаеву Севиндж Халил гызы, 1980 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 марта 2017 года.

1.303. Мурадова Фараджа Адалят оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 октября 2014 года.

1.304. Мурадова Сабухи Валех оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 мая 2017 года.

1.305. Мурадова Зохраба Гафар оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 марта 2015 года.

1.306. Мусаева Эльмана Хавил оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Евлахского районного суда от 9 февраля 2017 года.

1.307. Мусаева Эльмана Рамиз оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 февраля 2016 года.

1.308. Мусаева Мамеда Абдухалим оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного Шекинским судом по тяжким преступлениям от 7 апреля 2014 года.

1.309. Мусаева Турала Ильхам оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 апреля 2017 года.

1.310. Мустафаева Дабиля Галиб оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 19 февраля 2016 года.

1.311. Мустафаева Али Сайад оглу, 1999 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 7 сентября 2017 года.

1.312. Мустафаева Рашида Эйваз оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 27 ноября 2015 года.

1.313. Мустафаева Заура Тофиг оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2017 года.

1.314. Мурсалова Мехи Мухаммед оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 23 сентября 2016 года.

1.315. Мусеибова Агиля Метлеб оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 июля 2014 года.

1.316. Набиева Этибара Зеки оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ширванского городского суда от 3 августа 2017 года.

1.317. Набиева Эльданиза Лачин оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 декабря 2015 года.

1.318. Нехматова Шахверди Гурбатулла оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 1 мая 2017 года.

1.319. Насибова Агиля Худаяр оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 12 апреля 2016 года.

1.320. Насибова Вюсала Эльзаде оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Газахского районного суда от 5 сентября 2016 года.

1.321. Насибова Эльчина Имран оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Фрунзенского районного суда города Ярославля Российской Федерации от 4 мая 2008 года.

1.322. Насирова Эльвина Нуреддин оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 декабря 2013 года.

1.323. Насирова Хайяма Имран оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Фрунзенского районного суда города Ярославля Российской Федерации от 4 мая 2008 года.

1.324. Назарова Илькина Эльман оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 сентября 2015 года.

1.325. Нифталиева Нурлана Сафияр оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Зардабского районного суда от 2 февраля 2017 года.

1.326. Новрузова Кянана Садулла оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 июля 2017 года.

1.327. Новрузова Рашада Джумшуд оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 февраля 2015 года.

1.328. Новрузова Санана Гюндюз оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 сентября 2015 года.

1.329. Нуралиева Мазахира Азизага оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 июня 2017 года.

1.330. Нуриева Мастали Магеррамали оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ширванского апелляционного суда от 17 ноября 2016 года.

1.331. Нвадике Эмманюэля Чиньере, 1973 года рождения, гражданина Федеративной Республики Нигерия, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 ноября 2015 года.

1.332. Обу Оньедике Мозеса, 1966 года рождения, гражданина Федеративной Республики Нигерия, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 ноября 2015 года.

1.333. Османова Амида Ариф оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 июня 2017 года.

1.334. Омарова Рамина Агаяр оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 июля 2014 года.

1.335. Панаева Ализамина Аминага оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 1 апреля 2016 года.

1.336. Пирвелиева Асифа Вагиф оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 мая 2017 года.

1.337. Рамазанова Рашада Агаддин оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 ноября 2013 года.

1.338. Рамазанова Вугара Мовлуд оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2017 года.

1.339. Рагимова Фазиля Юсиф оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 27 декабря 2016 года.

1.340. Рагимова Огтая Эмин оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского суда города Баку от 25 декабря 2015 года.

1.341. Рагимова Ровшана Гусейнага оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного Лянкяранским районным судом от 12 декабря 2017 года.

1.342. Рагимова Тосифа Александровича, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 ноября 2017 года.

1.343. Рустамова Тайяра Рехбер оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агджебединского районного суда от 14 февраля 2018 года.

1.344. Рустамова Заура Али оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 октября 2012 года.

1.345. Рустамзаде Илькина Бакир оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 мая 2014 года.

1.346. Рзаева Анара Абас оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 марта 2017 года.

1.347. Рзаева Вюсала Мехман оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 апреля 2015 года.

1.348. Рзаеву Шамсию Бейляр гызы, 1972 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 28 апреля 2014 года.

1.349. Садыхова Амиля Шахлар оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 19 сентября 2016 года.

1.350. Садыхова Ровшана Надир оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 1 сентября 2015 года.

1.351. Садыгову Самиру Эльдар гызы, 1982 года рождения, гражданки Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 мая 2017 года.

1.352. Саибова Эльшада Алибала оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 июня 2018 года.

1.353. Салманова Умида Натиг оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 февраля 2014 года.

1.354. Сейфуллаева Алибея Наджи оглу, 1950 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 11 июля 2014 года.

1.355. Сеидова Эльнура Рафиг оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 октября 2013 года.

1.356. Сеидова Намига Катиб оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 18 февраля 2015 года.

1.357. Сеидова Тахмаза Лятиф оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда от 26 апреля 2018 года.

1.358. Сафаралиева Рамина Физули оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 20 апреля 2017 года.

1.359. Сафарли Джейхуна Забиль оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 декабря 2013 года.

1.360. Сафарли Эльмина Аслан оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 ноября 2015 года.

1.361. Сафарли Алисурета Вюсал оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 22 июня 2018 года.

1.362. Сафарли Турала Расим оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 июня 2013 года.

1.363. Сафарова Агасана Гурбет оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Джалилабадского районного суда от 17 декабря 2015 года.

1.364. Сафарова Алихана Фазиль оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 марта 2015 года.

1.365. Сафарова Мамеда Назим оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Гянджа от 23 января 2017 года.

1.366. Сафаров Руфат Эльдар оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 8 сентября 2016 года.

1.367. Саиди Рузбех Бахруз оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 сентября 2015 года.

1.368. Селимова Мехмана Амирхан оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 апреля 2016 года.

1.369. Шарму Маножа Сатпал оглу, 1988 года рождения, гражданина Республики Индия, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 18 апреля 2018 года.

1.370. Сиябова Самига Аббас оглу, 1959 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 11 ноября 2015 года.

1.371. Скоробогатову Анжелику Владимировну, 1970 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Суда по делам о тяжких преступлениях Азербайджанской Республики от 1 сентября 2008 года.

1.372. Сулейманова Абасата Октай оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 марта 2017 года.

1.373. Сулейманова Джавида Сулейман оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 июля 2017 года.

1.374. Сулейманова Орхана Лятиф оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 июля 2013 года.

1.375. Сулейманова Шамиля Ислам оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 июня 2016 года.

1.376. Сулейманову Гюнай Алемзар гызы, 1991 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 апреля 2016 года.

1.377. Шафаггатова Махаббата Наджафали оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 21 января 2016 года.

1.378. Шекерова Заура Ильхам оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 28 мая 2017 года.

1.379. Шаммедова Арифа Алаббас оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского районного суда от 8 ноября 2017 года.

1.380. Шарифова Асифа Амиледдин оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 23 апреля 2018 года.

1.381. Ширинову Лалу Микаил гызы, 1980 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 февраля 2013 года.

1.382. Шукюрова Рамиля Бахман оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 23 декабря 2016 года.

1.383. Тагиева Анара Фамиль оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 12 мая 2017 года.

1.384. Тагизаде Асима Расим оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 21 июля 2014 года.

1.385. Тарвердиева Садига Шахбаба оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 февраля 2016 года.

1.386. Тарланова Рафаила Исми оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 15 сентября 2016 года.

1.387. Трабзонлу Шюкрю Муса Шакир оглу, 1968 года рождения, гражданина Турецкой Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 19 июня 2017 года.

1.388. Томарова Тарлана Шамиль оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 ноября 2016 года.

1.389. Вахаблы Ильхама Галиб оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 9 января 2018 года.

1.390. Вердиева Расима Ибрагим оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 4 декабря 2014 года.

1.391. Велиева Тахмираза Ирзахан оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 18 января 2018 года.

1.392. Велиева Турала Акиф оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 5 июня 2018 года.

1.393. Ягубова Расима Баба оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 сентября 2016 года.

1.394. Юзбекова Шахбалу Джабраил оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 7 июля 2015 года.

1.395. Зейналзадеха Аббаса Маслахат оглу, 1986 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 19 февраля 2018 года.

1.396. Зейналы Интигама Гахраман оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 19 декабря 2012 года.

1.397. Зейналова Надира Шурья оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 14 января 2016 года.

1.398. Зейналова Рустама Бахадур оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 октября 2015 года.

1.399. Зульфугарова Аслана Рамиз оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 9 декабря 2016 года.

2. Заменить наказание Бахшалиева Ядигяра Назим оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Верховного суда Азербайджанской Республики от 22 февраля 1995 года и отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы, наказанием в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

3. Заменить наказание следующих лиц, осужденных на наказание в виде пожизненного лишения свободы, на наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет:

3.1. Гулиева Дашгына Джаббар оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда по делам о тяжких преступлениях Азербайджанской Республики от 27 августа 2001 года.

3.2. Садреддинова Кямиля Джамал оглу, 1956 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда по делам о тяжких преступлениях Азербайджанской Республики от 16 января 2007 года.

4. Освободить от наказания Мамедову Эльгюль Эльхан гызы, 1989 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 25 октября 2011 года, отбывание наказания которой было отложено.

5. Освободить от наказания следующих лиц, условно осужденных на наказание в виде лишения свободы:

5.1. Аббасова Гюндюза Магеррам оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 июля 2017 года.

5.2. Абдуллаева Азада Задиль оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 23 февраля 2018 года.

5.3. Кузьмина Микалая Николаевича, 1947 года рождения, гражданина Республики Беларусь, осужденного приговором Шабранского районного суда от 10 декабря 2018 года.

5.4. Гасымову Хюснию Гариб гызы, 1987 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Хазарского районного суда города Баку от 9 февраля 2018 года.

5.5. Мехдиеву Судабу Гюльмамед гызы, 1968 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 ноября 2018 года.

5.6. Микаилову Айбениз Абдал гызы, 1973 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Товузского районного суда от 31 августа 2018 года.

5.7. Назарову Минару Нуреддин гызы, 1982 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Хазарского районного суда города Баку от 6 сентября 2018 года.

5.8. Рзаева Анара Рамиз оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 18 мая 2018 года.

5.9. Рзаеву Солмаз Нариман гызы, 1953 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденной приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 23 мая 2018 года.

5.10. Саламзаде Сулеймана Хафиз оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 15 октября 2015 года.

5.11. Тахирли Рояла Исмаил оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 31 января 2018 года.

6. Освободить от неотбытой части наказания Хасмамедова Гурбана Иса оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 14 июля 2015 года на наказание в виде ограничения свободы.

7. Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде исправительных работ:

7.1. Алиеву Офелию Музафар гызы, 1974 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Абшеронского районного суда от 17 апреля 2018 года.

7.2. Гусейнова Мурада Али оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Джалилабадского районного суда от 11 апреля 2017 года.

7.3. Шукюра Мурада Акиф оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 6 октября 2017 года.

8. Освободить от наказания Ганбарова Амиля Велиш оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Евлахского районного суда от 4 октября 2017 года к наказанию в виде общественных работ.

9. Освободить от наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде штрафа:

9.1. Аббасова Эльхана Ариф оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпязского районного суда города Гянджа от 5 сентября 2016 года.

9.2. Агаеву Кямалю Новруз гызы, 1964 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Масаллинского районного суда от 2 мая 2017 года.

9.3. Джавадзаде Низама Сурет оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 7 марта 2018 года.

9.4. Гаджиева Гаджи Мойсум оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского районного суда от 10 января 2017 года.

9.5. Гусеинова Ниджада Гурбан оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 14 июля 2017 года.

9.6. Ильясова Джасарета Бахман оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 13 июня 2016 года.

9.7. Исмайлова Намида Кямиль оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором

Нефтчалинского районного суда от 25 сентября 2013 года.

9.8. Кязымзаде Эльшана Гияс оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 29 марта 2018 года.

9.9. Мамедова Эльгюна Шохрет оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агджабединского районного суда от 5 июля 2017 года.

9.10. Сафарли Рахиба Умудвар оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бейляганского районного суда от 10 августа 2011 года.

9.11. Султанова Захира Паша оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 29 мая 2018 года.

9.12. Сулейманову Дильбяр Мехман гызы, 1973 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Насиминского районного суда от 4 августа 2014 года.

10. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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