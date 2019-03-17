Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в канун праздника Новруз распоряжение о помиловании является наглядным показателем гуманистической политики - эксперт

БАКУ /Trend/ - Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в канун праздника Новруз распоряжение о помиловании является наглядным показателем гуманистической политики главы государства. Об этом в воскресенье сказал Trend руководитель медиа-группы Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев.

Он отметил, что эта политика уже превратилась в традицию и распространение распоряжения о помиловании на 431 человека в канун праздника Новруз является наглядным показателем данной политики.

"Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что в проводимой им политике человеческий фактор является приоритетом. С этой точки зрения, распоряжения о помиловании, опирающейся на принципы гуманизма, дополняют этот фактор. Наш уважаемый Президент уже подписал распоряжение о помиловании в связи с праздником Новруз и это было распространено на достаточное количество людей, чтобы и они этот праздник провели в своих домах, в теплых семейных очагах", - сказал он.

Эксперт, также отметил, что почему-то ряд кругов, относящихся время от времени с предвзятостью существующим в Азербайджане демократическим ценностям, не выражают никакого отношения таким важным распоряжениям.

"Почему-то такие организаций не подают голоса, когда предпринимаются подобные гуманные шаги. Естественно, что им не выгодно говорить о таких гуманных шагах, признавать, что политика гуманизма в Азербайджане является примером даже для других ведущих государств. Потому что чем больше они будут скрывать такие случаи, тем выгоднее будет для них. Поэтому мне хотелось бы затронуть еще один момент: они сами никогда не опирались на принципы гуманизма. Их принцип состоит в том, чтобы вести клеветническую кампанию против Азербайджана. Однако, как мы видим, наша независимая политика и успехи в социальной сфере, проводимые революционные реформы заставляют молчать тех, кто недолюбливает нас", - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что проводимая Президентом Ильхамом Алиевым и обеспечивающая социальную справедливость политика будет продолжена.

"Уже и граждане свидетели того, что Президент всегда с народом и в любой момент готов лично решить любую проблему. Обрадовавший сегодня семьи заключенных, господин Ильхам Алиев, данным распоряжением о помиловании, еще раз продемонстрировал свою гуманистическую политику", - сказал эксперт.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании в целом распространяется на 431 человек. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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