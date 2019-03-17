Министр обороны принял участие в дне «Открытых дверей» (ФОТО/ВИДЕО)

17 марта 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз в воскресенье в воинских частях был проведен день «Открытых дверей» с участием родителей и родственников солдат, а также представителей общественности и работников культуры, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

Руководящий состав министерства обороны во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым принял участие в праздничном торжестве, проведенном в рамках дня «Открытых дверей» в одной из воинских частей.

В ходе мероприятия граждане, посетившие воинскую часть, ознакомились с созданными здесь условиями, а также побывали в служебных, административных зданиях, солдатских казармах и столовых.

В ходе встречи с руководством министерства, были обсуждены и даны ответы на вопросы, интересующие родителей. Выслушав родителей солдат, министр обороны дал соответствующие поручения в связи с решением ряда вопросов.

После праздничного концерта, организованного для личного состава, Министр обороны, военнослужащие и посетители пообедали вместе за праздничным столом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская армия завершила крупномасштабные учения (ФОТО)
Политика 15 марта 11:29
Министр обороны Закир Гасанов посетил созданный на территории командный пункт управления учений
Общество 14 марта 07:37
Министр обороны Азербайджана дал указания обеспечить постоянную боеготовность подразделений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 16:33
Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 7 марта 20:50
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана (ФОТО)
Политика 7 марта 19:09
В Абу-Даби состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси (ФОТО)
Политика 18 февраля 10:34
Лента новостей
Более 10 боевиков "Талибан" уничтожены на севере Афганистана
Другие страны 18:43
Всегда буду молиться за Азербайджан - помилованный гражданин Нигерии (ВИДЕО)
Общество 17:50
Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии
Европа 17:04
В Сирии из-за авиаудара коалиции погибли мирные жители
Арабские страны 16:45
В Азербайджане завершилось исполнение распоряжения о помиловании
Общество 16:16
Сегодня для нас большой праздник, нашей радости нет предела - отец помилованного заключенного
Общество 16:15
В воинских частях проводится день «Открытых дверей»
Общество 16:15
В Афганистане более 20 силовиков погибли при атаке талибов
Другие страны 15:53
Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку организован потрясающе - экс-президент Хорватии (ФОТО)
Общество 15:43