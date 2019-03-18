Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении инвалидов автомобилями (версия 2)

18 марта 2019 12:17 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере обеспечения автомобилями по медицинским показаниям для получения специального транспорта лицами, ставшими инвалидами во время защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, в событиях 20 января 1990 года, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалидами Второй мировой войны и приравненными к ним лицами.

В соответствии с распоряжением, с целью улучшения обеспечения автомобилями по медицинским показаниям для получения специального транспорта лицами, ставшими инвалидами во время защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, в событиях 20 января 1990 года, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалидами Второй мировой войны и приравненными к ним лицами, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения выделяются пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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