В Насиминском районе Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию органов безопасности Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Исполнительной власти (ИВ) Насиминского района Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию создания органов безопасности в Азербайджане и успешной государственной политике великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, сообщает Trend.

Выступивший на мероприятии глава ИВ Бинагадинского района Асиф Магеррамов сказал, что 28 марта отмечается 100-летний юбилей органов безопасности Азербайджана.

«Органы безопасности за этот период прошли очень трудный и славный путь. Великий лидер Гейдар Алиев имел большие заслуги в формировании органов безопасности в Азербайджане. Основной целью Гейдара Алиева после начала службы в органах безопасности стало увеличение числа национальных кадров в этой системе, воспитание национальных кадров. Общенациональный лидер смог добиться этого», - сказал Магеррамов.

Глава ИВ сказал, что Гейдар Алиев усердно трудился во имя развития не только органов безопасности, но и в целом развития Азербайджана.

«В результате халатности некоторых некомпетентных лиц в первые годы независимости Азербайджана страна шла к пропасти. Начался процесс гражданского противостояния, были оккупированы наши территории и наблюдались другие отрицательные явления. Действия этих лиц могли привести к разделу Азербайджана. После того как по настоятельной просьбе народа Гейдар Алиев во второй раз возглавил руководство Азербайджаном, он положил конец этому самоуправству, стремился укрепить органы безопасности страны. Именно благодаря усилиям Гейдара Алиева в стране была достигнута стабильность, которая продолжается и сегодня», - добавил Магеррамов.

Заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев сказал, что юбилейное мероприятие органов безопасности было проведено во многих районах и городах.

По его словам, пройденный органами безопасности путь был тернистым.

«Репрессии 30-х годов были совершены в отношении азербайджанского народа, представителей его интеллигенции. Жертвами репрессий стали Айна Солтанова, Бекир Чобанзаде, Джамшид Нахчыванский, Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг и другие представители интеллигенции», - добавил Гараев.

Гараев отметил, что репрессии 1937-1939 годов нанесли удар по многим сотням семей в Азербайджане.

«В этот период все лица, которые руководили политическими делами по данным процессам, были армянами. То есть армяне еще с того периода занимали враждебную позицию по отношению к азербайджанцам. После того, как Гейдар Алиев пришел к власти в этой системе произошел коренной перелом. Великий лидер начал прилагать усилия для увеличения числа национальных кадров в органах безопасности Азербайджана. В то время одним из главных вопросов являлось наращивание числа национальных кадров в органах безопасности, и этот процесс последовательно осуществлялся после 1953 года», - добавил Гараев.

В конце мероприятия ИВ Насиминского района представила группе сотрудников Службы государственной безопасности дипломы и подарки.

Общественное объединение ветеранов органов спецслужб "Альянс" наградило организаторов мероприятия почетными грамотами и дипломами.

В конце был показан документальный фильм об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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