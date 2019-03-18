Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового больничного корпуса в поселке Маштага

18 марта 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству нового корпуса на территории Объединенной городской больницы номер семь в поселке Маштага.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства нового корпуса на территории Объединенной городской больницы номер семь в поселке Маштага, из суммы, указанной в подпункте 1.19.12 "Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", министерству здравоохранения будет выделено 6 807 400 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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