Али Гасанов: Поддержка Азербайджанским государством СМИ, журналистов осуществляется в прозрачной форме (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Поддержка Азербайджанским государством СМИ, журналистов осуществляется в прозрачной форме, в этом процессе нет неясных моментов.

Об этом в понедельник во время церемонии награждения победителей традицонного конкурса индивидуальных журналистских статей, объявленного по случаю 10-летней годовщины со дня создания Фонда государственной поддержки развитию СМИ при Президенте Азербайджана и праздника Новруз, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. В мероприятии также приняли участие официальные лица государства, депутаты, руководители СМИ и другие гости.

Али Гасанов сказал, что Фонд господдержки развитию СМИ сыграл важную роль в развитии средств массовой информации и журналистики в Азербайджане.

«Фонд имеет важные заслуги в осуществлении политики свободной прессы, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Инициативу по созданию этого Фонда выдвинул Президент Ильхам Алиев. 10 лет тому назад Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании Фонда. За год до этого была принята концепция Господдержки развитию средств массовой информации. Принятие этой концепции, а также создание Фонда подразумевали создание механизма, систематизирующего заботу, поддержку государства о медиа в Азербайджане, и реализуещего ее по единой концепции», - добавил помощник Президента Азербайджана.

По его словам, поддержка, оказываемая на протяжении 10 лет Азербайджанским государством СМИ, журналистам, их личным и служебным нуждам, а также поддержка для улучшения материально-технического состояния СМИ, решения социальных проблем журналистов, осуществляется в прозрачной форме, и в этом процессе нет неясных моментов.

«Все, что было сделано за эти 10 лет для средств массовой информации, журналистов, сделано в коллегиальной форме, под непосредственным контролем Наблюдательного совета Фонда господдержки развитию СМИ», - добавил Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что как раздача квартир, так и проведение конкурсов индивидуальных статей, и объявление победителей конкурсов, а также раздача ежегодной помощи СМИ, в соответствии с их тиражом и потенциалом, осуществлены по полностью прозрачной и справедливой системе.

«Проявление сегодня азербайджанскими журналистами довольства Президентом Ильхамом Алиевым привело к тому, что вот уже на протяжении нескольких лет журналисты постоянно выбирают Президента Ильхама Алиева своим другом. Я выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за системную и прозрачную поддержку, оказанную азербайджанской прессе. Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в осуществлении этой политики Президента Ильхама Алиева, в том числе Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, центральным и местным органам исполнительной власти», - сказал Али Гасанов.

Затем выступил исполнительный директор Фонда государственной поддержки развитию СМИ Вугар Сафарли, и сказал, что в течение 10 лет Фонд реализовал множество проектов.

«Мы реализовали множество проектов совместно как с местными, так и с центральными органами исполнительной власти и другими структурами . За 10 лет проделано много работы, проделана значительная работа в области повышения профессионализма журналистов, улучшения их социально-жилищных условий. Фонд три раза в год - по случаю праздника Новруз, Дня национальной печати и Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года проводит конкурс», - отметил Сафарли.

Сафарли от имени прессы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанные им внимание и заботу, а также поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю праздника Новруз.

Затем были вручены награды, мероприятие продолжилось художественной частью.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.