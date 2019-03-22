Попытки председателя парламента Армении добиться своих целей в Бундестаге потерпели крах - эксперт

22 марта 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Попытки председателя парламента Армении добиться своих целей в Бундестаге потерпели крах, сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

Отметим, что 18 марта в Бундестаге состоялся седьмой симпозиум на тему «Стабильность и безопасность на Южном Кавказе. Перспективы германо-азербайджанского сотрудничества», посвященный 27-й годовщине Ходжалинского геноцида. В нем приняли участие члены Бундестага, представитель министерства иностранных дел, журналисты, общественно-политические деятели. На этот же период пришлось проведение встреч в Бундестаге председателем парламента Армении Араратом Мирзояном.

Как отметил Гулиев, после провала попыток Армении установить тесные связи с Европейским союзом в целом аналогичная картина наблюдается и в отношениях с некоторыми ведущими европейскими странами.

По его словам, участие в обсуждениях в ходе германо-азербайджанского симпозиума немецких депутатов, официальных лиц МИД страны, общественно-политических деятелей, представителей прессы не только повышают авторитет мероприятия, но и сводят на нет эффективность проведенных председателем парламента Армении встреч.

Гулиев напомнил, что ранее не смог добиться своих целей в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи попытки получить финансовую помощь не принесли результата.

«Принятие сразу после этого Европарламентом официального документа, однозначно поддерживающего территориальную целостность Азербайджана, стало очередным ударом по армянской дипломатии», - отметил эксперт.

Гулиев добавил, что усилия председателя парламента Армении в этом направлении, как видно, также не увенчались успехом.

Главный редактор газеты сказал, что неслучайно, что проведение в парламенте Германии мероприятия по Ходжалы и обсуждений по безопасности на Кавказе пришлось на то же время, что и встречи со спикером парламента Армении. Это одно из проявлений дипломатического превосходства Азербайджана над Арменией, добавил он.

«Данный факт еще раз демонстрирует, что попытки Армении по признанию результатов ее захватнической политики были полностью разоблачены», - отметил эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст : Мугаддас Мустафаев)

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