Принц Турки Аль Фейсал: Саудовская Аравия и Азербайджан имеют большой потенциал для экономического сотрудничества (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Саудовская Аравия и Азербайджан имеют большой потенциал для экономического сотрудничества, сказал в эксклюзивном интервью Trend принц Саудовской Аравии Турки Аль Фейсал бин Абдул-Азиз Аль Сауд.

«Нынешние экономические отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией находятся на хорошем уровне, но есть еще много возможностей, которые должны быть изучены. Создание Саудовско-азербайджанского совместного комитета в 2001 году способствовало развитию двусторонних отношений. В 2018 году товарооборот между Саудовской Аравией и Азербайджаном составил всего 20 миллионов долларов», - сказал он.

Принц напомнил, что в марте 2019 года в Баку Саудовская Аравия и Азербайджан подписали протокол о расширении экономических и торговых инвестиций между Генеральным инвестиционным управлением Саудовской Аравии (SAGIA) и министерством финансов Азербайджана.

«Подписание этого протокола выведет саудовско-азербайджанские отношения на более высокий уровень сотрудничества», - добавил принц.

Азербайджан и Саудовская Аравия могут расширить энергосотрудничество

Турки Аль Фейсал, говоря о развитии экономики своей страны, отметил программу «Видение Саудовской Аравии 2030», которая призвана уменьшить зависимость от нефти. Он отметил, что в программа делается упор на развитии областей, связанных с туризмом, сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, здравоохранением и спортом. Тем не менее, энергетическому сектору в этой программе также уделяется внимание.

«Обе страны могут извлечь выгоду из сотрудничества в сфере переработки, от экспорта нефтехимической продукции на мировые рынки, а также от расширения сотрудничества между Saudi Aramco и азербайджанской госкомпанией SOCAR, инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии, исследований в области энергоэффективности», - сказал он.

Партнерство Азербайджана и ОПЕК будет выгодным для всех

Принц также затронул проводимые в рамках ОПЕК работы. Говоря об эффективности соглашения ОПЕК+, Турки Аль Фейсал отметил, что оно откроет новые возможности для сотрудничества.

«Помимо того, что Саудовская Аравия является локомотивом ОПЕК, она всегда играла важную роль в стабилизации рынка нефти, удовлетворении спроса международных потребителей и в защите интересов членов ОПЕК. Саудовская Аравия получила репутацию надежного партнера в поставках сырой нефти на рынки по всему миру. Партнерство Азербайджана с членами ОПЕК по прекращению трехлетнего переизбытка поставок, которое привело к снижению цен на нефть и спаду мировой энергетической промышленности, будет выгодным для всех сторон, и это соглашение откроет новые возможности для сотрудничества», - сказал Турки Аль Фейсал.

Он отметил, что опираясь на объемы и качество своих нефтяных запасов, а также опыт в разведке и добыче и современное оборудование, Саудовская Аравия вместе со своими партнерами по ОПЕК + сможет эффективно сбалансировать энергетический рынок.

«Сделка является продолжением нашего предыдущего обязательства по поддержанию баланса на рынке и предоставлению привлекательной и выгодной цены для потребителей», - заключил принц.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.