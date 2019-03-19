Президент Ильхам Алиев поздравил тунисского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Туниса Бежи Каида Эс-Себси, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости. Надеюсь, что азербайджано-тунисские связи будут постоянно расширяться и развиваться в интересах наших народов. В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Туниса – мира и благосостояния», - говорится в поздравлении главы государства.

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