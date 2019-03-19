Докладчики ПАСЕ приветствуют помилование ряда осужденных лиц в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приветствовали помилование ряда осужденных лиц в Азербайджане в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, передает во вторник Trend со ссылкой на сообщение ПАСЕ.

«Я приветствую решение Президента Ильхама Алиева освободить по соображениям гуманизма значительного числа осужденных лиц», - сказала докладчик ПАСЕ Сунна Эварсдоттир.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, затронуло 431-го человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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