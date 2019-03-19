Докладчики ПАСЕ приветствуют помилование ряда осужденных лиц в Азербайджане

19 марта 2019 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приветствовали помилование ряда осужденных лиц в Азербайджане в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, передает во вторник Trend со ссылкой на сообщение ПАСЕ.

«Я приветствую решение Президента Ильхама Алиева освободить по соображениям гуманизма значительного числа осужденных лиц», - сказала докладчик ПАСЕ Сунна Эварсдоттир.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, затронуло 431-го человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан примет участие в заседаниях комитетов ПАСЕ в Париже
Политика 26 февраля 14:05
ПАСЕ отправит 32 наблюдателя на парламентские выборы в Молдавию
Европа 31 января 17:55
Азербайджанские депутаты переизбраны вице-президентами Группы свободных демократов ПАСЕ
Политика 26 января 17:17
Вице-президент ПАСЕ: Очень сложно переоценить роль Турции в борьбе с терроризмом
Политика 24 января 19:58
Европейские организации не предпринимают шагов, чтобы пресечь захватническую политику Армении - азербайджанский депутат
Политика 24 января 17:08
ПАСЕ призвала СМИ сосредоточиться на борьбе с дезинформацией и объективно освещать выборы
Европа 23 января 20:54
Лента новостей
Apple представила новый iMac
В мире 19:44
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
Другие страны 19:18
В Храме Атешгях отметили 650-летие Имадеддина Насими (ФОТО)
Культура 18:50
В МИД Ирана считают, что расчеты в нацвалютах эффективнее механизма INSTEX
Иран 18:30
Президент Ильхам Алиев внес изменения в Положение о минюсте Азербайджана
Политика 18:16
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 207
Другие страны 18:13
Азербайджанские депутаты отправятся в США
Политика 18:09
Бахар гызы, Кёса и Кечал на празднике Новруз (ФОТО)
Культура 18:07
Азербайджанский производитель алкоголя планирует освоить новый рынок на Дальнем Востоке
Бизнес 17:59