В Азербайджане создается Центр территориального планирования и строительства

19 марта 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о некоторых вопросах по совершенствованию деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

В соответствии с указом, на базе специального проектно-сметного бюро и Управления по планированию и строительству городской территории при Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре создается публичное юридическое лицо - Центр территориального планирования и строительства.

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