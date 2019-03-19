В Азербайджане создается Центр территориального планирования и строительства (версия 2)

19 марта 2019 20:00 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о некоторых вопросах по совершенствованию деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

В соответствии с указом, на базе Специального проектно-сметного бюро и Управления по планированию и строительству территории города, находящихся в подчинении Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре создается публичное юридическое лицо - Центр территориального планирования и строительства.

Согласно указу, утверждается «Устав Центра территориального планирования и строительства», «Список платных услуг, оказываемых Центром территориального планирования и строительства».

Осуществление полномочий учредителя в Центре передаются:

- Президенту Азербайджана: утверждение устава Центра и определение размера уставного фонда; реорганизация и ликвидация Центра.

- Государственному комитету по градостроительству и архитектуре: решать вопросы, относящиеся к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, в соответствии со статьей 8.2 закона «О лицах публичного права», за исключением вопросов, которые относятся к полномочиям Президента Азербайджана.

Первичный уставный фонд центра составляет один миллион манатов и формируется за счет государственного бюджета.

Администрации Президента Азербайджана поручено в течение одного месяца подготовить законопроект, предусматривающий изменения в дейтвующих законах, закрепляющих причастность жилых участков к земельным участкам в соответствие с Гражданским кодексом, и представить Президенту Азербайджана.

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