Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во всенародном празднестве по случаю Новруза (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошло всенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в веселье по случаю Новруза.

Глава государства и его супруга прибыли на Площадь фонтанов в Баку.

Участники праздничного торжества тепло встретили главу государства и его супругу.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с жителями.

Были сделаны фотографии на память с участниками праздника Новруз.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились здесь с ярмаркой «Новруз».

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и другие участники торжества послушали выступление ашугов.

После этого глава государства и его супруга прибыли в Ичеришехер, где ознакомились с фестивалем «Весенняя крепость».

Девушка-Весна преподнесла главе государства праздничную хончу.

Благословив азербайджанский народ, древний Деде Горгуд пожелал, чтобы Новруз байрамы принес народу благополучие и достаток.

Главные персонажи Новруз байрамы Кеса и Кечал поздравили Президента и его супругу с праздником, посоревновались с главой государства в битье яиц.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ярмаркой в рамках фестиваля «Весенняя крепость».

Сотрудники Азербайджанского государственного академического музыкального театра поблагодарили Президента за внимание и заботу.

Президент Азербайджана и его супруга побывали в Центре современного искусства.

Глава государства и его супруга посмотрели в Караван-сарае выставку прикладных работ мастеров Ичеришехера.

В Ичеришехере Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями за чайным столом.

Понаблюдав за выступлениями детского танцевального ансамбля «Сема», глава государства и его супруга сфотографировались на память с членами ансамбля.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев на площади перед Девичьей башней зажег костер Новруза.

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