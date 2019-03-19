Президент Ильхам Алиев расширил полномочия министерства юстиции Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве юстиции Азербайджана", утвержденное указом главы государства от 18 апреля 2006 года, и "Список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами", утвержденный указом от 3 мая 2017 года.

Согласно изменениям, в «Положение о министерстве юстиции Азербайджана» добавляются пункты 8.8-1 и 9.15-1. Согласно этим пунктам, министерство юстиции будет вести единый государственный реестр похорон и осуществлять контроль над полнотой даннных, передаваемых в единый госреестр похорон, а также над передачей этих данных в реестр в определенный срок.

Помимо этого, вносятся изменения в «Список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами».

В часть 2.1.9 после цифр “184.1.4” добавлятся слова ", 516-1.1, 516-1.3 (по отношению к нарушениям требований, касающихся резервации мест под могилы)".

Также добавляется часть 55-3 следующего содержания:

«55-3. Протокол по делам об административных проступках (в отношении нарушения санитарно-гигиенических норм во время организации похорон), предусмотренных в статье 516-1.2 Кодекса, от имени министерства здравоохранения Азербайджана – министр здравоохранения, его заместители, руководитель Аппарата, его заместитель, заведующий отделом, его заместитель, заведующий сектором, главный консультант, старший консультант, директор Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, его заместитель, заведующие отделами и подразделениями, их заместители, директоры городских и районных центров гигиены и эпидемиологии, их заместители, заведующие отделами и подразделениями, их заместители».

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