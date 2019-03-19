Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

19 марта 2019 23:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Trend, поздравления и слова благодарности Мехрибан Алиевой опубликованы на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие друзья!

Выражаю глубокую благодарность каждому из вас от себя и от имени Президента! За ваши искренние поздравления, теплые пожелания, за вашу любовь и поддержку!

Мы всегда чувствуем ваше доброе отношение, и именно ваша любовь является самым мощным источником силы и вдохновения для нас!

Я счастлива быть одной из дочерей великого азербайджанского народа, счастлива быть с народом!

Поздравляю весь азербайджанский народ с праздником! Пусть Аллах хранит нашу Родину, дарует мир и благоденствие! Желаю каждому здоровья, счастья, неиссякаемого света, добра и любви!

Огромное вам всем спасибо!" - говорится в обращении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

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