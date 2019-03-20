Президент Ильхам Алиев: Наша история оберегается, исторические памятники реставрируются, и Ичеришехер сохраняет свой прекрасный облик (версия 2)

20 марта 2019 00:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наша история оберегается, исторические памятники реставрируются, и Ичеришехер сохраняет свой прекрасный облик.

Об этом во вторник во время беседы за чайным столом с жителями Ичеришехера сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие во всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза в Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ичеришехер – наше историческое место. Как вам известно, уже несколько лет Ичеришехер обладает особым статусом, здесь создано специальное управление. Наша история оберегается, исторические памятники реставрируются, и Ичеришехер сохраняет свой прекрасный облик. В мире не так много таких крупных городов. В нескольких странах такие древние места проживания, как и у нас, охраняются государством. В том числе такие города есть в странах Европы и Азии. Но Ичеришехер обладает особой аурой, особой силой притяжения. Приходишь сюда и не хочется уходить. Очень рад, что в последние годы здесь проводятся работы по благоустройству. Но главное, сохраняется исторический облик. Сейчас сюда, можно сказать, ежедневно приходят туристы", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что здесь созданы условия для проживания, а также общественные места.

"Эти прекрасные условия привлекают туристов. Исторические здания в Ичеришехер отремонтированы. Многие из них устарели, вышли из строя. Ичеришехер является уникальным местом в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что он категорически был против предложений в связи с выселением жителей Ичеришехер.

"Потому что Ичеришехер хранят живущие здесь люди. То есть, это – не музей, а место проживания. Жители Ичеришехер, их образ жизни, культура – все это наше большое достояние. Преимущество Ичеришехер в том, что здесь с древних времен живут люди, сменяются поколения. В то же время это – музей под открытым небом. В некоторых странах такие древние места сохраняются просто ради вида, туристы приходят, гуляют, пьют чай и кофе и уходят. А в Ичеришехер живут люди. Конечно, для проживающих здесь людей созданы хорошие условия", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что количество туристов, приезжающих в Азербайджан, станет еще больше.

"С 2016 года число туристов с каждым годом увеличивается. Основной рост начался в 2016 году. В тот год он составил 22 процента. Затем еще 20 процентов. В прошлом году рост составил примерно 5 процентов", - сказал Президент Азербайджана.

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