Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во всенародном веселье по случаю Новруз байрамы (ФОТО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошло всенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в веселье по случаю Новруз байрамы приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Наш народ, как всегда, с большой радостью встречает Новруз, превратившийся в его национальную и историческую традицию. Этот праздник, связанный с приходом весны, пробуждением природы, всего живого, весенним равноденствием, отражает национальное сознание и национальный дух азербайджанского народа. Новруз является поистине всеобщей церемонией, вобравшей в себя национальный образ мышления народа, его жизнь и быт, обычаи и традиции. Поэтому пока существует наш народ обычаи и традиции Новруза, созданные им культурные ценности останутся с нами. Потому что Новруз байрамы, имея глубокие национальные корни, богатые обычаи и традиции, является важным событием в общественной и духовной жизни нашего народа. Новруз также служит символом национальной солидарности народа. Поэтому сохранение в нашей стране таких образцов национальной культуры, как Новруз, само по себе является событием общечеловеческого значения. Наш народ, исторически увязывавший сотворение мира с первым весенним днем, веками дорожил этим праздником. Именно поэтому проводимая в годы советской власти политика не смогла вытеснить из сознания азербайджанского народа Новруз, как и другие наши национально-духовные ценности.

Большие задачи по сохранению и развитию национально-духовных ценностей каждого народа стоят и перед историческими личностями. В числе заслуг великого лидера Гейдара Алиева перед нашей историей было и возвращение Новруза нашему народу. Ведь именно благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву наш национальный праздник Новруз, как составная часть общего культурного движения, в 70-80-х годах прошлого века стал отмечаться массово. А в период руководства великим лидером Гейдаром Алиевым независимым Азербайджаном торжества по случаю Новруз байрамы навсегда вошли в жизнь нашего народа. Сегодня Президент Ильхам Алиев также с особым вниманием относится к нашему культурно-духовному наследию. Поздравления, ежегодно адресуемые главой государства народу по случаю Новруза, свидетельствуют о большом уважении, с которым он относится к нашим национально-духовным ценностям.

Глава государства и его супруга пришли на бакинскую Площадь фонтанов.

Участники праздничного веселья тепло встретили главу государства и его супругу.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. С праздником!

Жители: Большое спасибо. Поздравляем, Мехрибан ханым. С праздником.

Первая леди Мехрибан Алиева: С праздником.

Была сделаны фотографии на память с участниками новрузовского веселья.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились здесь с благотворительной ярмаркой.

Жители: С праздником, господин Президент, Мехрибан ханым. Да здравствует наш Президент. Господин Президент, нет необходимости напоминать обо всем, что Вами сделано. Все налицо. Именно поэтому все любят и Мехрибан ханым, и Вас. Да хранит Вас Аллах. Желаем Вам и Вашей семье здоровья. Еще раз поздравляем Вас с праздником.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, и вас с праздником.

Глава государства и Первая леди посмотрели выставку работ молодых художников.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и другие участники веселья послушали выступление ашугов.

Ашуг Самира: Господин Президент, большое спасибо за внимание к ашугскому искусству. Благодарим от имени всех азербайджанских ашугов. С праздником.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился и побеседовал с участвующими в веселье гражданами зарубежных стран.

Далее глава государства и его супруга пришли в Ичеришехер, где ознакомились с фестивалем "Весенняя крепость".

На крепостных стенах Ичеришехер как напоминание о нашей древней истории стояли воины с мечами и щитами.

Деде Горгуд дал благословение, пожелал, чтобы Новруз байрамы принес нашему народу достаток и изобилие. Он сказал:

- Добро пожаловать. Пусть всегда наш край живет в достатке. Да не разрушатся наши высокие горы, да не будут срублены наши тенистые деревья, да не иссякнут наши бурные и чистые воды, да ни споткнутся наши кони, да будут острыми наши мечи, да не погаснет свет в наших домах. Пусть наш трехцветный флаг развевается высоко. С праздником.

Президент Ильхам Алиев: С праздником.

Девушка-весна преподнесла главе государства праздничную хончу.

Главные персонажи Новруз байрамы Кёса и Кечал поздравили Президента и его супругу с праздником.

Кёса: Добро пожаловать, господин Президент, Мехрибан ханым. Если говорить о том, что господин Президент создал только в этом году, не хватит времени даже до следующего Новруза. Сейчас скажу только об одном. Господин Президент, я тысячелетиями не могу наполнить свой хурджин, свои хончи, чтобы сыграть свадьбу Кечалю. После изданных Вами перед праздником распоряжений наполнились и наши хурджины, и наши хончи. Так что, я могу спокойно сыграть свадьбу Кечалю.

Кечал: Благодарю, господин Президент, давайте по нашим обычаям и традициям и в этом году посоревнуемся в битье яиц. Пусть этот год принесет нам еще больше успехов. Пусть и в этом году об Азербайджане говорят повсюду в мире. С праздником.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю, с праздником.

Кёса и Кечал посоревновались с главой государства в битье яиц.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ярмаркой, организованной в Ичеришехер в рамках фестиваля "Весенняя крепость".

Создатель и учредитель Музея миниатюрной книги, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова подарила Президенту Ильхаму Алиеву миниатюрные книги.

Сотрудники Азербайджанского государственного академического музыкального театра, выражая Президенту признательность за проявленные внимание и заботу, сказали: Многоуважаемый господин Президент, дорогая Мехрибан ханым, сердечно поздравляем Вас в этот замечательный праздник, наполненный ароматом семени, свежестью земли, весенней радостью, желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, успехов в большой и ответственной работе, которую Вы проводите во имя территориальной целостности и развития нашей страны. Господин Президент, в следующем году нашему театру исполняется 110 лет. Мы счастливы оттого, что отметим этот юбилей в статусе академического театра благодаря подписанному Вами Распоряжению. Мы знаем, что Вы всегда с теплотой относитесь к Азербайджанскому государственному академическому музыкальному театру. Да хранит Вас Аллах, дорогие наши. С праздником!

Президент Ильхам Алиев: С праздником.

Глава государства и его супруга сфотографировались на память с сотрудниками Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Президент Азербайджана и его супруга побывали в Центре современного искусства. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели картины современных азербайджанских художников.

В заключение глава государства и его супруга ознакомились в Караван-сарае с выставкой работ мастеров Ичеришехер.

Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой были преподнесены подарки, сделана фотография на память.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с мастерами.

Президент Ильхам Алиев: Желаю вам успехов, здоровья. С праздником.

Иранские туристы: С праздником. Мы приехали из Ирана.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, и вас с праздником.

Житель столицы: Здравствуйте, с праздником. С праздником, Мехрибан ханым.

Первая леди Мехрибан Алиева: С праздником.

Житель столицы: Сынок, прочитай стихи.

Ребенок: Можно ль душу из сердца украсть? — Никогда?

Ты — дыханье мое, ты — мой хлеб и вода!

Предо мной распахнулись твои города.

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан, Азербайджан, Азербайджан!

Первая леди Мехрибан Алиева: Молодец.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно, замечательный ребенок.

Житель столицы: Большое спасибо, благодарю. Еще раз с праздником. Да хранит Вас Аллах. Мехрибан ханым, и Вас с праздником, желаем здоровья и долгих лет жизни.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями Ичеришехер за чаем.

Постоянное внимание и забота об Ичеришехер является составной частью проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной политики в области охраны национально-культурного наследия нашей страны. Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и возглавляемому ею Фонду Гейдара Алиева также принадлежит большая роль в сохранении и пропаганде в мире культурных ценностей нашей страны, в том числе богатого историко-архитектурного наследия. Жители Ичеришехер поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за внимание и заботу.

Президент Ильхам Алиев: Ичеришехер – наше историческое место. Как вам известно, уже несколько лет Ичеришехер обладает особым статусом, здесь создано специальное управление. Наша история оберегается, исторические памятники реставрируются, и Ичеришехер сохраняет свой прекрасный облик. В мире не так много таких крупных городов. В нескольких странах такие древние места проживания, как и у нас, охраняются государством. В том числе такие города есть в странах Европы и Азии. Но Ичеришехер обладает особой аурой, особой силой притяжения. Приходишь сюда и не хочется уходить. Очень рад, что в последние годы здесь проводятся работы по благоустройству. Но главное, сохраняется исторический облик. Сейчас сюда, можно сказать, ежедневно приходят туристы.

Житель: Я уже семьдесят лет живу здесь. Мы видели, в каком плачевном состоянии находился Ичеришехер. По каменистым улицам трудно было ходить. Сегодня Ичеришехер с Вашей помощью в короткий срок стал очень красивым и удобным.

Президент Ильхам Алиев: Здесь созданы условия для проживания, а также общественные места. Эти прекрасные условия привлекают туристов. Исторические здания в Ичеришехер отремонтированы. Многие из них устарели, вышли из строя. Ичеришехер является уникальным местом в мировом масштабе.

Житель: В свое время предлагали выселить из Ичеришехер все население. Но Вы не позволили.

Президент Ильхам Алиев: Верно, такие предложения были. Когда мне сказали об этом, я категорически выступил против. Потому что Ичеришехер хранят живущие здесь люди. То есть, это – не музей, а место проживания. Жители Ичеришехер, их образ жизни, культура – все это наше большое достояние. Преимущество Ичеришехер в том, что здесь с древних времен живут люди, сменяются поколения. В то же время это – музей под открытым небом. В некоторых странах такие древние места сохраняются просто ради вида, туристы приходят, гуляют, пьют чай и кофе и уходят. А в Ичеришехер живут люди. Конечно, для проживающих здесь людей созданы хорошие условия.

Жители: Где бы мы ни были, Ичеришехер привлекает нас, куда бы ни выезжали, вспоминаем его в первую очередь. Господин Президент, наши музеи тоже развиваются. В декабре прошлого года постановлением Кабинета Министров объединились несколько музеев – Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Государственный этнографический музей-заповедник "Гала". Ичеришехер – центр музеев. Как Вам известно, Дворец Ширваншахов является одним из ведущих музеев. Это – единственный дворец, оставшийся нам с древних времен Ширваншахов, он вызывает огромный интерес. Сюда приходит много туристов. Это – очень высокий показатель.

Президент Ильхам Алиев: Туристов станет еще больше. С 2016 года число туристов с каждым годом увеличивается. Основной рост начался в 2016 году. В тот год он составил 22 процента. Затем еще 20 процентов. В прошлом году рост составил примерно 5 процентов.

Посмотрев затем выступление детского танцевального ансамбля "Сяма", глава государства и его супруга сфотографировались на память с участниками ансамбля.

Далее Президент Азербайджана Ильхам Алиев зажег на площади перед Девичьей башней новрузовский костер.

Отметим, что в 2010 году решением ООН 21 марта было объявлено Международным днем Новруза. Это – выражение оценки, данной на уровне самой авторитетной структуры мира национально-духовной памяти более 200 миллионов человек, проживающих в большом ареале. Новруз, обладающий древней историей, одновременно является ценным наследием, оставленным нам предками. Новруз байрамы, исторически игравший большую роль в формировании национального образа мышления и сознания, высокой духовности, олицетворяет чистоту и благородные человеческие ценности. Возвещая о пробуждении всего живого, Новруз веками призывает людей к светлому и счастливому будущему, способствует их единству.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.