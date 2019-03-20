Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не может принять поднятые вопросы об изменении формата переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не может принять поднятые вопросы об изменении формата переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

Глава государства отметил, что летом прошлого года был парафирован документ о приоритетах партнерства с Европейским Союзом.

«Это – очень важный документ. Особенно если учесть, что в нем имеются специальные параграфы, отражены особые мысли, касающиеся территориальной целостности, суверенитета неприкосновенности границ Азербайджана. Конечно, это – очень важный вопрос, имеющий огромное значение особенно для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сказал глава государства.

Что касается урегулирования конфликта, Президент Ильхам Алиев отметил, что позиция Азербайджана остается неизменной.

«Этот конфликт должен быть разрешен только в рамках территориальной целостности нашей страны. Нагорный Карабах является нашим историческим краем, и скорейшее урегулирование конфликта должно быть основано только на нормах и принципах международного права. Как вам известно, армянская сторона подняла вопросы об изменении формата переговоров. Однако Азербайджан, естественно, не может принять это. Одновременно послы стран-сопредседателей Минской группы – представители США, Франции и России, выступив с серьезным заявлением, отметили, что формат должен остаться неизменным. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского Союза. То есть, это однозначно является серьезным сигналом для Армении, а также свидетельствует о том, что позиция Азербайджана обретает еще большую поддержку», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что урегулирование конфликта приведет к обеспечению мира и стабильности в регионе.

«Конечно, Азербайджан стремится и будет стремиться к тому, чтобы этот вопрос в скором времени нашел решение только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны», - добавил Президент Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.