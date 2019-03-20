Президент Азербайджана: Указ, касающийся решения проблемных кредитов, не имеет аналога в мире

БАКУ /Trend/ - Указ, касающийся решения проблемных кредитов, не имеет аналога в мире.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

Глава государства сказал, что сегодня Азербайджан вступил в новый этап реформ.

«Они всесторонни. Экономические реформы позволяют нам получать дополнительные доходы, и доходы нашего бюджета увеличились. В январе-феврале нынешнего года бюджетные поступления выросли на 150 миллионов манатов. Это позволяет нам направлять данные средства на социальные проекты. Как я уже отметил, после прошлогодних президентских выборов началась работа над серьезными реформами. А сегодня утвержден очень серьезный социальный пакет, и в результате этих социальных инициатив более 3 миллионов человек улучшают свое материальное, финансовое положение. Как вам известно, минимальная заработная плата и минимальная пенсия увеличились почти на 40 процентов. В среднем примерно вдвое выросли социальные пособия. На 50 процентов повышено пособие, выплачиваемое переселенцам. Увеличились стипендии студентов, пособия, выплачиваемые семьям шехидов, другие социальные выплаты. Подписан соответствующий указ, связанный с документированием многоквартирных зданий. Подписан очень серьезный указ, касающийся решения проблемных кредитов. Могу сказать, что данный указ не имеет аналога в мире и охватывает 800 тысяч человек. То есть, Азербайджанское государство еще раз демонстрирует, что находится рядом со своим гражданином», - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с ростом экономической мощи Азербайджана социальные вопросы будут решаться в еще более широком масштабе.

«А экономический рост налицо. За два месяца нынешнего года валовой внутренний продукт возрос на 3 процента. Это – самый высокий показатель за последние годы. На 4,6 процента увеличилось промышленное производство. Это тоже хороший показатель. Однако самый большой рост касается промышленного производства в ненефтяном секторе. Он составил 15,5 процента. Считаю, что это - мировой рекорд и результат проводимой в последние годы политики продуманных серьезных экономических реформ», - отметил глава государства.

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