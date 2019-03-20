Президент Ильхам Алиев: Азербайджан с точки зрения инфраструктуры развивается очень высокими темпами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с точки зрения инфраструктуры развивается очень высокими темпами.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

«В прошлом году мы обеспечили исполнение третьей Государственной программы социально-экономического развития регионов. Программа была перевыполнена, а исполнение трех программ привело к большим переменам. Мы реконструировали, можно сказать, всю нашу инфраструктуру. Азербайджан с точки зрения инфраструктуры развивается очень высокими темпами. Достаточно сказать, что в рамках трех программ мы приступили к экспорту электроэнергии, обеспечение внутри страны – полное, хотя в прежние годы мы зависели от импорта. Мы довели газификацию до 95 процентов, что является одним из самых высоких, лучших показателей в мировом масштабе», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в большинство городов страны были проложены линии чистой питьевой воды, и этот процесс продолжается.

«Построено пятнадцать тысяч километров новых дорог, и по подсчетам Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по уровню, качеству дорожной инфраструктуры находится на 34-м месте в мировом масштабе. Возведены объекты социальной инфраструктуры, построены или реконструированы более 3200 школ, свыше 640 медицинских учреждений. Создано более двух миллионов новых рабочих мест. Население увеличилось на 1,6 миллиона человек», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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