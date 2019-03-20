Президент Ильхам Алиев позвонил лидеру казахского народа Нурсултану Назарбаеву

20 марта 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду позвонил лидеру казахского народа, председателю Совета безопасности Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава Азербайджанского государства подчеркнул, что за период президентской деятельности Нурсултан Назарбаев приложил неустанные усилия для обеспечения развития, благосостояния и стабильности Казахстана, отметил, что его дружественные отношения с общенациональным лидером Азербайджанского народа Гейдаром Алиевым заложили основу двусторонних связей между странами. Президент Ильхам Алиев пожелал Нурсултану Назарбаеву успехов в дальнейшей деятельности, крепкого здоровья.

Нурсултан Назарбаев выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и добрые слова.

Президент Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.

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