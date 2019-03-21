Азербайджан сможет внести больший вклад в сотрудничество Юг-Юг, если будет прекращена оккупация ее территорий Арменией - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сможет внести больший вклад в сотрудничество Юг-Юг, если будет прекращена оккупация ее территорий Арменией.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступления на второй конференции ООН высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг в Буэнос-Айресе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Азербайджан представляет собой интересный пример страны-донора. Мы оказываем международную помощь в условиях, когда 20 процентов нашей территории в течение более двух десятилетий находятся под военной оккупацией Армении. В результате этого более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Тем не менее, Азербайджану удалось восстановить, диверсифицировать и модернизировать свою экономику, одновременно снизив уровень бедности с 49 до пяти процентов. Что наиболее важно, эффективно осуществив интеграцию в общество как беженцев, так и вынужденных переселенцев, Азербайджан, развив человеческий капитал, который мог бы стать возможной сферой для стран сотрудничества Юг-ЮГ, накопил огромный опыт в предоставлении им надлежащих жилищных, медицинских и образовательных услуг, обеспечении их занятости", - сказал министр.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.