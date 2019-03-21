Али Гасанов: Решение Нурсултана Назарбаева обеспечит благополучное будущее казахского народа

21 марта 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан - братские страны, имеющие общую историю, культуру, традиции. Благодаря усилиям лидеров Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева после обретения государственной независимости эти традиционные отношения были сохранены и получили дальнейшее развитие. Оба лидера, как основоположники независимых государств, золотыми буквами навсегда вписали свои имена в историю своих народов, сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов собственному корреспонденту агентства «Казинформ».

«Однозначно можно сказать, что решающая роль во всех позитивных изменениях, произошедших за последние 30 лет в общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни Казахстана, принадлежит Н. Назарбаеву. В результате его мудрой политики Казахстан стал влиятельным игроком международной политики, стремительно развивающейся индустриальной страной, нацеленной на вхождение в ряд ведущих экономик мира», - считает А. Гасанов.

«Вся деятельность Нурсултана Назарбаева была посвящена службе во имя благополучия своего народа. Он - известный политический деятель не только казахского народа, но и всего тюркско-мусульманского мира. Поэтому мы уверены в том, что очередное решение, принятое господином Н. Назарбаевым, станет позитивным шагом в судьбе казахского народа», - отметил он.

«Азербайджан верит, что это решение обеспечит благополучное будущее братского казахского народа. Несомненно, что азербайджанское государство и впредь продолжит дружественный, партнерский курс с Казахстаном, его новыми формируемыми официальными структурами», - отметил А. Гасанов.

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