Обсуждено текущее состояние азербайджано-аргентинских двусторонних отношений

21 марта 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего визита в Аргентину встретился с министром иностранных дел и культа этой страны Хорхе Фори, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Эльмар Мамедъяров, поздравив своего коллегу за успешное проведение Конференции высокого уровня ООН по сотрудничеству Юг-Юг в Буэнос-Айресе, подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству в рамках этой платформы. Министр Мамедъяров отметил, что развивающиеся страны сталкиваются с аналогичными проблемами развития, и поэтому эта платформа вносит вклад в обмен и обсуждение общих взглядов, опыта и методов по стратегиям и приоритетам национального развития.

На встрече также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии азербайджано-аргентинских двусторонних отношений и вопросах повестки дня сотрудничества. Были отмечены широкие перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, здравоохранения и туризма, было выражено общее намерение укреплять совместные усилия с точки зрения достижения конкретных результатов в этих областях.

Фори, отметив, что он следит за выдающимися достижениями Азербайджана в социально-экономической сфере после восстановления независимости, сказал, что желает посетить Азербайджан.

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