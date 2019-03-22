Главы МИД Азербайджана и Эквадора обменялись поздравительными посланиями по случаю 15-летия установления дипсвязей

БАКУ /Trend/ - Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Эквадора обменялись поздравительными письмами по случаю 15-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в своем послании поздравил коллегу Самуэля Валенсию Амореса с 15-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Эквадором.

Мамедъяров отметил, что взаимовыгодное сотрудничество стран, опирающееся на дружбу, позволило усилить двусторонний и многосторонний диалог между двумя народами.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул ценную поддержку Эквадора в вопросе решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана, необходимость чего отражена и в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Эквадора, в свою очередь, отметил в послании, что установление дипломатических отношений между двумя странами служит развитию обоих народов, достижению общих целей и еще большему углублению связей дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Эквадором были установлены 22 марта 2004 года.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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