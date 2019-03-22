Подписание распоряжений о помиловании в Азербайджане - наглядный пример заботы государства о гражданах - депутат

22 марта 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В центре политики, осуществляемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, находятся интересы граждан страны. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член Политического совета партии «Ени Азербайджан» Айдын Гусейнов.

Он отметил, что во всех принимаемых решениях интересы граждан страны берутся за основу, что свидетельствует о том, что проводимая в стране государственная политика отражает интересы общества.

Гусейнов сказал, что наглядным примером заботы государства о своих гражданах является в том числе подписание главой государства распоряжений о помиловании, актов амнистии.

Согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 16 марта распоряжению о помиловании, 399 человек были освобождены от отбывания оставшейся части наказания.

Кроме того, наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы, добавил депутат, отметив, что помилованные лица выражают глубокую благодарность главе государства за подписанные распоряжения о помиловании и акты амнистии.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от оставшейся части наказания. Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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