Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Пакистана Арифа Алви.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Пакистан. Азербайджан и Пакистан связывают отношения крепкой дружбы и партнерства. Высокий уровень наших межгосударственных отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, отражает волю двух братских народов. Убежден, что развитие двусторонних отношений, углубление сотрудничества во всех сферах и впредь будут служить интересам наших народов и стран. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана – мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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