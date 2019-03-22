Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - Ариф Алви (версия 2)

22 марта 2019 14:33 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Об этом Президент Пакистана Ариф Алви сказал в пятницу на встрече с находящейся в стране делегацией министерства обороны Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Выразив признательность за прием, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов передал Арифу Алви теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отметив, что Азербайджан придает огромное значение отношениям, в частности военному сотрудничеству, с Пакистаном, министр обороны подчеркнул важность расширения сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

Президент Пакистана Ариф Алви, в свою очередь, попросил передать Президенту Азербайджана его слова приветствия и чувства глубокого уважения. Президент Пакистана, отметив высокий уровень межгосударственных связей, а также дружественные отношения между двумя народами, подчеркнул важность развития сотрудничества в области обороны, в военно-технической и других сферах.

Ариф Алви, выразив удовлетворение поддержкой Пакистаном Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и отметив, что так будет продолжаться и впредь, подчеркнул, что из-за оккупации азербайджанских земель Пакистан не признает Армению как государство. Он отметил важность решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим интерес.

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